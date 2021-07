PRF e Polícia Civil apreendem arma de fogo e munições em Nova Iguaçu - Divulgação

Publicado 13/07/2021 14:47

Rio - A Polícia Rodoviária Federal em ação conjunta com a Polícia Civil apreenderam uma pistola Glock G30 calibre 45 com um carregador mais cinco munições, dois carregadores de fuzil AK47 com munições e outros materiais em Austin, Nova Iguaçu, na madrugada desta terça-feira.

De acordo com a PRF, após receber informações de que criminosos iriam se deslocar da favela Nova Holanda, no Complexo da Maré, até Guandu, em Engenheiro Pedreira, com o objetivo de roubarem cargas, policiais fizeram um cerco na BR-040 e BR-116.



No meio da madrugada as equipes que estavam na BR-116 avistaram uma van de cor branca e ao pedir para que parasse, o motorista fugiu. Os criminosos efetuaram diversos disparos contra as equipes. Em seguida, a van bateu em um muro de terra no bairro Austin, em Nova Iguaçu.

Os bandidos saíram do veículo e se fugiram para uma mata escura. De acordo com a polícia, foi iniciada a busca, mas não foram encontrados.



Dentro da van os policiais encontraram uma pistola Glock G30 calibre 45, com um carregador e cinco cartuchos íntegros, dois carregadores de fuzil AK47 com munições, um distintivo da SEAP, um porta carteira funcional da SEAP, um telefone celular desbloqueado e uma mochila camuflada. Além disso, a van estava com a placa de identificação adulterada.



A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil.