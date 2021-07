Estação de Trans de São Cristovão. Aglomeração nas plataformas de acesso aos trens. - Daniel Castelo Branco

Estação de Trans de São Cristovão. Aglomeração nas plataformas de acesso aos trens.Daniel Castelo Branco

J Jenifer Alves

Publicado 13/07/2021 13:23 | Atualizado 13/07/2021 14:28

Rio - Uma comissão foi instituída para debater a modernização e aprimoramentos no contrato de concessão da Supervia. A medida foi publicada no Diário Oficial do estado desta terça-feira. Dentre as questões a serem discutidas pela Comissão, está a necessidade de implementar medidas voltadas ao reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão decorrentes da fixação de tarifa reduzida, a importância de manter condições adequadas de segurança e qualidade de serviço no sistema, além de modernizar o contrato entre a concessionária e o estado. Grupo terá até dia 30 de novembro para conclusão dos trabalhos.



De acordo com o decreto, o grupo será coordenado pela Superintendente de Planejamento e Monitoramento de Concessões de Transportes (Supcon/Setrans) Raquel de Souza e contará com representantes da Procuradoria Geral de Estado (PGE), da Supervia, da Secretaria de Transportes (Setrans) e da Secretaria da Casa Civil (Secc).

Publicidade

Um dos impasses entre o estado e a concessionária tem sido o reajuste da passagem que foi fixada em R$5 pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários, Metroviários e de Rodovias do Estado do Rio de Janeiro (Agetransp) nesta segunda-feira (12). A medida manteve a decisão liminar do conselheiro presidente da entidade, Murilo Leal, divulgada no último dia 30. Segundo ele, o objetivo é assegurar o interesse público e evitar possíveis prejuízos aos passageiros.

Também no último dia 30, o Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ) negou o pedido feito pelo Ministério Público (MP) e Defensoria Pública do Estado , através de uma ação civil pública (ACP) para reduzir a tarifa cobrada nos trens para R$4,95. A solicitação era baseada em uma mudança na fórmula dos cálculos feita atualmente pela SuperVia. Os órgãos pediam o reajuste em até 48h sob multa de R$ 100 mil por dia se a concessionária não mudasse o preço através do cálculo do custo da passagem feito por um novo indexador. A exigência era que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) passasse a ser utilizado.

Publicidade

O Coordenador geral da Casa Fluminense, Henrique Silveira, explica que há três pontos que não podem deixar de ser abordados pelo grupo: a integração metropolitana, a acessibilidade e a segurança nos trens. Para ele, é preciso entender que o trem é o principal modal de alta capacidade no estado e que os demais precisam fazer a integração. Pra isso, é preciso aumentar a oferta de trens, o número de passageiros e diminuir os intervalos. Além disso, Silveira também pontua que há a necessidade de aumentar a segurança nas estações com o intuito de diminuir acidentes, como atropelamentos. "É necessário todo um conjunto de medidas pra melhorar a segurança e preservar a vida do usuário no sistema", disse.

Silveira diz que é preciso pensar em outras formas de financiamento para que o sistema não seja mantido apenas com o recurso da tarifa. "No momento que cai o número de usuários, como a gente tá vendo agora, o sistema entra em crise. É preciso recursos, outras fontes para que o sistema se mantenha, independente da quantidade de pessoas que está utilizando o transporte", explica.

Publicidade

Um processo regulatório foi aberto para tratar a negociação entre a concessionária e o Governo do Estado, a respeito dos prazos para a elaboração de nova metodologia de reajuste de tarifa e eventuais compensações para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão.





Fiscalização e penalidades

Publicidade

De janeiro de 2020 até maio de 2021, a Agetransp aplicou 11 penalidades à concessionária. A empresa recorreu de todas as multas. De maio de 2019 até maio de 2021 (dois anos) foram abertos 96 processos administrativos e que estão em fase de tramitação.



Todos os processos abertos pela Agetransp passam pela apuração e investigação, tipificação da falha e seu enquadramento contratual, ou seja, ao constatar uma falha no sistema, a agência precisa localizar no contrato de concessão o que teria sido desrespeitado pela empresa que pode recorrer de cada penalidade.

Dentre as multas recorridas está a do acidente com o maquinista morto, ocorrido em fevereiro de 2019. O caso foi julgado pelo Conselho Diretor da Agetransp em dezembro de 2019 e a Supervia responsabilizada e multada de R$ 1,6 milhão. A concessionária recorreu, sob alegação de que o acidente ocorreu apenas por falha humana. Em maio de 2021, o Conselho Diretor da Agetransp julgou e negou recurso à Supervia, decidindo que ocorreu falha operacional no acidente.

Publicidade

A Secretaria de Transportes do Rio e a SuperVia foram procuradas, mas até a publicação desta matéria, o Dia não obteve respostas. O espaço segue aberto para manifestações.