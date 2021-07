Vacinação contra a Covid no Teatro Carlos Gomes - Divulgação/Prefeitura do Rio

Vacinação contra a Covid no Teatro Carlos Gomes

Publicado 14/07/2021 06:47

Rio - A cidade do Rio vacina, nesta quarta-feira (14), as mulheres de 38 anos. Além delas, há repescagem hoje para gestantes, lactantes e puérperas (que estão no período pós-parto). A Secretaria Municipal de Saúde também abriu repescagem para pessoas com deficiência.

Na capital, homens de 38 anos serão vacinados na quinta-feira (15); mulheres de 37 anos na sexta-feira (16); e homens de 37 anos no sábado (17). Na terça-feira, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio informou que não reduzirá, neste momento, o intervalo entre a primeira e a segunda dose da vacina AstraZeneca. "A medida tem o objetivo de garantir a eficácia máxima do imunizante, seguindo assim a orientação da bula do fabricante", disse a SMS.

Em Duque de Caxias, a programação de hoje é para pessoas de 38 a 35 anos tomarem a primeira dose. O município informou que, ao contrário da Prefeitura do Rio, vai antecipar a segunda dose de quem tomou a Astrazeneca - de 12 semanas para oito semanas. Em Nova Iguaçu, o dia é para pessoas de 39 anos.