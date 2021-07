Teleférico do Complexo do Alemão: só descaso - Rene Silva

I Isabele Benito

Publicado 14/07/2021 00:00

Um mausoléu no coração do Rio... Quem olha as fotos na situação que está, parece até uma destruição pós-guerra... Mas na verdade, é só descaso.

Isso é o teleférico do Complexo do Alemão!

As seis estações estão nessa situação nesse momento.

Inaugurado em 2011, com toda a pompa de um legado olímpico e reflexo de uma pacificação que nunca existiu, só pra "gringo ver", ele hoje se destrói!

São 4 anos se acabando em rachaduras, infiltrações, ferrugem...

Uma obra que nem pode ser chamada de "Elefante Branco", já que ela teve e continuaria tendo utilidade se funcionasse!

É de partir o coração ver as imagens de tanto desperdício de dinheiro público.

"O teleférico fazia uma diferença muito grande na vida de milhares de pessoas que precisam do transporte. A locomoção inteira ficava melhor! Nos 5 anos de funcionamento, a expedição foi muito positiva. Então, é uma tristeza profunda vê-lo acabar assim, tanto o do Alemão, como o da Providência", desabafa Rene Silva, idealizador do Voz das Comunidades.

Pensa no investimento: mais de 200 milhões de reais jogados na lata de lixo por incompetência, má-fé é má gestão.

Um projeto inspirado nas comunidades de Medellín, na Colômbia, que lá deu supercerto! Só que aqui... Deu no que deu.

É incrível a capacidade do nosso país de sempre deixar pra lá oportunidades de mudar a vida de tanta gente.

Seja na mobilidade urbana, na cultura, na educação... A gente vê por aí o Museu da Imagem e do Som, em Copacabana, que agora parece que vai finalizar a obra, o Teatro Villa-Lobos, o Museu Nacional! As tantas escolas que a gente mostra aqui se acabando...

Entra governante, sai, entra outro e ninguém arruma uma solução para esse problema.

E enquanto isso, quem precisa tá aí, na expectativa de um dia rever os pontinhos no "céu" indo e vindo, levando e trazendo esperança de dias melhores.

3,2,1... É DEDO NA CARA!





PINGO NO I

O espaço não é mais pra ninguém falar de artista, de DJ, de produtor musical... A gente vai aqui, pelo menos fazer um registro, de que o que vale é dar destaque ao combate à violência.

O caso que ganhou repercussão mostra que, entre quatro paredes, não importa se você é conhecido ou tem seguidor, o abusivo e agressor sempre age da mesma forma! Ele ataca a vítima no seu momento mais vulnerável, se vitimiza o tempo todo e quando exposto tenta culpar a agredida.

Você aí que ouviu artistas se mobilizarem porque o caso é público, não deixe e não ache que só porque sua vizinha ou amiga é desconhecida, ela não precisa de ajuda.

Toda mulher agredida precisa sim de uma rede de proteção, e não de cúmplices do agressor.

Então, bora colocar o Pingo no I...

Mesmo sem ter o conhecimento do público, ela quer sim que as autoridades entendam que ela é uma mulher que sofre agressão.

Ela precisa de você!

TÁ FEIO!

Olha a situação... A mensagem chegou pelo leitor Cláudio dos Santos, que mora no Corcundinha, em Campo Grande.

Ele está há 2 meses sem conseguir, na rede municipal de saúde, seringas para aplicar insulina no pai de 82 anos. E pra piorar, o remédio Risperidona, que o pai precisa tomar, também está falta!

"Só posso pedir socorro. Todos que sofrem de distúrbios mentais estão passando por essa dificuldade", contou Cláudio à coluna.

Ah, peraí... A gente foi cobrar a Secretaria de Saúde, né?

Em nota, a Secretaria informou que, entre os mais de R$ 300 milhões de dívidas da gestão Crivella, a empresa fornecedora de seringas foi uma das que não entregaram os insumos. Por isso, para os pacientes menores de 19 anos e maiores de 50, as seringas estão sendo substituídas por canetas. Um contrato emergencial está em andamento para solução da questão o mais breve possível.

E quanto ao medicamento Risperidona 1mg, está em processo de compra e tem previsão de entrega pelo laboratório em 6 de agosto.

Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito... Vamos resolver isso aí, e tenho dito.