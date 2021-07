Benedita da Silva e Lula - Ricardo Stuckert

Benedita da Silva e LulaRicardo Stuckert

Por Leandro Mazzini

Publicado 09/07/2021 12:00

Abandonado por aliados, longe dos Palácios e sem o brilho do cargo, Wilson Witzel

voltou a ser um simples morador da Zona Norte do Rio de Janeiro, mas o espírito de

governador não sai da sua cabeça. Alvo de processos, ele tem dois alvos na manga do

paletó caso opte por delatar ou contar algo à CPI da Pandemia, de onde saiu por vontade

própria quando xingado. Um deles é o atual governador, Cláudio Castro, hoje inimigo.

E outro é um poderoso parlamentar fluminense.

Poltrona? Não

Tem cacique mui amigo MDB sugerindo a Lula da Silva sair candidato a senador pela

Bahia e Fernando Haddad a presidente. Mas quem já foi rei não senta em poltrona.



Encosto

Um ministro nordestino de Bolsonaro levou um balde de água fria há dias ao descobrir

os números de uma pesquisa que encomendou para intenção de votos para Governo. O

apoio do presidente Bolsonaro o deixa em último lugar.



Em tempo

Essa onda de denunciantes de esquemas de compra de vacina só remete ao que a

Coluna já publicou: no Brasil, herói é o que estava no lugar certo, mártir é o que não

teve tempo de fugir, e denunciante é o que.. não levou sua parte.



Na fila

Damares Alves que abra os olhos no cargo. A deputada estadual Clarissa Tércio (PSC) e

sua equipe tiveram reunião com Bolsonaro. As pautas foram valores da família e

cristãos; preservação da vida. Clarissa é conhecida em Pernambuco como a Bolsonaro

de saias.



Reforço de palanque

Bolsonaro ainda não tem um ministro forte no reduto eleitoral de Lula da Silva, onde o

ex-presidente e o PT ganham de lavada nas eleições há anos.



Outra baixa

Maior expoente do PT carioca, Benedita da Silva teve um papo com Lula da Silva (FOTO) e

Haddad. Foi acertar a filiação do ativista dos direitos humanos Douglas Belchior. Pode

ser outra baixa para o PSOL.



Mais conversas

A quarta-feira em Brasília foi cheia de políticos pernambucanos. O deputado Renildo

Calheiros (PCdoB) e a vice- governadora do Estado tiveram uma reunião com Lula para

debater palanques estaduais.



E nós?

O governador João Doria Jr, de São Paulo, renovou isenção fiscal para as Santas Casas

e Hospitais estatais. Secretários de Fazenda de outros Estados vão reclamar, porque

continuam a pagar caro por produtos hospitalares comprados de empresas do Estado.



Refúgio..

O PTB de Roberto Jefferson corre para filiar o máximo de ‘celebridades’ para a disputa

do ano que vem. O mais recente é o artista baiano Emerson Mitoshow – ele foi um dos

presos pela Polícia Federal acusado de ataques ao STF. Outra ‘estrela’ será o deputado

federal Daniel Silveira que, pelo andar da situação, está prestes a perder o mandato.



..dos encrencados

Dos militantes bolsonaristas investigados e que cumpriram medida restritiva com

tornozeleira, quase todos foram abrigados no PTB e serão candidatos ao Congresso

Nacional: Oswaldo Eustáquio (PR), Emerson Mitoshow (BA) Daniel Ativista (DF),

Arthur Castro (RJ), Renan Sena (DF). A caminho da legenda está Sara Winter (DF).



