Professor de hip-hop, Lorran dos Santos de Souza foi atropelado por um trem no Jacarezinho e teve sua perna amputada - Arquivo pessoal

Por Isabele Benito

Publicado 12/07/2021 03:00

"Agora estou atrás de uma prótese, mas nada será como antes".

O desabafo é de Lorran dos Santos de Souza, o Foguito, professor de hip-hop que foi atropelado por um trem no Jacarezinho e teve sua perna amputada no último dia 5.

Foguito, que é morador do Jardim Gramacho, em Caxias, estava a caminho de uma aula quando atravessou, segundo ele, uma parte dos trilhos em que a sinalização não funciona.

"A cancela estava quebrada, não fez barulho, nem desceu! E eu não vi trem algum vindo, por isso atravessei. O trem me fez voar uns 5 metros e acabou pegando minha perna", conta ele.

O jovem, de 25 anos, também relatou que depois do acidente não recebeu qualquer assistência da Supervia. Nem o socorro foi feito pela concessionária.

"Eu fiquei sangrando e os guardas pararam pra olhar, de braços cruzados. Quem me acudiu foi um senhor de rua, que me colocou num burrinho de feira e me levou ao hospital".

Ele ficou no Hospital Salgado Filho por 3 dias até ter alta.

É... a ajuda sempre vem de onde menos se espera. E quem deveria ter prestado o socorro ficou de plateia. Surreal! Isso mostra bem o abandono das estações em todo o Estado.

Agora, Lorran continua sua recuperação em casa, pensando no que será daqui pra frente, já que o seu único jeito de ganhar a vida era com a dança. Ele ainda mantinha um projeto social de doação de cestas básicas para famílias de comunidades.

A coluna foi atrás da Supervia, que lamentou o ocorrido e disse estar apurando as circunstâncias do caso. Segundo a concessionária, não há registro de acidentes nos acessos ou passagens em 5 de julho. A responsável pelos trens também pediu para que a população respeite as normas de segurança, para que sejam evitados acidentes como o do professor de hip-hop.

Ok, tem que apurar, mas também tem que dar suporte! O treinamento dos funcionários é esse? Ficar olhando o que aconteceu e fazer nada?

Aí não dá! 3,2,1... É DEDO NA CARA!



PINGO NO I

Mais de 1 ano de pandemia e ainda tem mãe sofrendo em casa porque os filhos não voltaram com as aulas!

A Gabriela, nossa leitora, contou para coluna que os dois filhos continuam sem ir à escola na rede municipal de Mesquita. Ela pede socorro por não saber mais o que fazer e ninguém ouvir sua voz.

"Eu não quero cesta básica, porque isso a Prefeitura não dá mais desde dezembro. Quero eles na escola! Não tenho estudo para ajudá-los com as apostilas. Ninguém tá ligando pro futuro dos nossos filhos aqui, porque não dão uma resposta", escreveu ela.

Depois desse desabafo, só me resta colocar o Pingo no I...

É aquela história que a gente sempre falou... Cada um sabe bem onde seu calo aperta. Bora botar essa criançada pra estudar!

TÁ FEIO!

Alô Dona Cedae, corre aqui!

Os moradores do bairro Nova Aurora, em Belford Roxo, reclamam que há mais de 1 semana não cai água nas torneiras.

Tem que ir lá checar... É sempre isso!

"A gente tá sofrendo sem água, tá muito difícil. Só nos resta cobrar", conta a moradora Rosane Rodrigues.

Vamos lá resolver? Não é porque tá mais friozinho que o povo tem que ficar sem água...

Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito... Eu não quero nem imaginar no verão, e tenho dito!