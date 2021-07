Apresentador José Luiz Datena revelou a um contato da coluna que pretende, sim, ser candidato - Marcos Corrêa/PR

Por Leandro Mazzini

Publicado 12/07/2021 03:00

A pré-candidatura presidencial do apresentador de TV José Luiz Datena é um projeto pessoal dele, apoiado por um grupo de entusiastas de variados setores – sem ligação com a Band, que apenas o libera editorialmente nas telas para suas críticas (ou ao Governo federal, ou ao Governo do Estado, comandado por outro presidenciável, João Doria Jr.). A um contato da Coluna, Datena revelou que pretende, sim, ser candidato. Mas uma coisa é querer, outra é realizar. O cenário é difícil. Só as próximas pesquisas de intenção de votos para o Planalto vão mostrar se ele é será a terceira via.

Pesquisas mostrarão

Outras apostas para a terceira via – cuja intenção de voto é forte num cenário contra Bolsonaro x Lula – são Eduardo Leite, Ciro Gomes, Sérgio Moro e João Doria Jr.

Timing em risco

O caso Datena remete ao cenário no qual foi alçado a presidenciável o apresentador da TV Globo, Luciano Huck. Ele também sonha com um projeto. Mas não agora.

SS vem aí?

Outro fato memorável foi a pré-candidatura de Silvio Santos em 1989. Ele seria o candidato do PFL, mas foi rifado pela cúpula para apoiar Fernando Collor de Mello.

Pacheco quer STF

Advogado de sucesso na região metropolitana de Belo Horizonte antes de parlamentar, o senador Rodrigo Pacheco sonha, sim, em ser indicado para o Supremo Tribunal Federal. Mas não é para esta vaga de Marco Aurélio Mello, que se aposenta hoje. Pacheco quer concluir a missão de presidente do Senado e se colocar na disputa.

Amarrado

É o que chegou ao gabinete do presidente Jair Bolsonaro. O senador Pacheco é candidato para uma das futuras vagas na Corte a partir de 2022. Mas ele depende totalmente da reeleição de Bolsonaro para o Planalto. Daí seu comportamento cauteloso, no Congresso, quando o assunto é o presidente ou o senador Flávio Bolsonaro.

Mendonça balança

Por falar em STF, um importante senador cravou sexta-feira para a Coluna que o AGU André Mendonça não tem votos para ser aprovado na sabatina. Já publicamos que o resultado será muito apertado pela aprovação. A conferir.

Mineirices

Zema levou a Bolsonaro o presidente do Tribunal de Justiça de Minas, o desembargador Gilson Soares. É outro lobby para futura vaga pós-Marco Aurélio. Mas se Mendonça não passar na sabatina...

Voltando

O sumido ex-ministro do Turismo Marcelo Álvaro Antonio será candidato ao Senado. Com apoio do governador Romeu Zema e do presidente Bolsonaro. É o plano, hoje.

Desconhecido

O prefeito de BH, Alexandre Kalil (PSD), é muito forte na região metropolitana, e só. No restante do Estado – com tamanho de um país europeu – Zema lidera as pesquisas.

O Bolsa JHC

O prefeito de Maceió, JHC, lança hoje o Programa BEM, que vai distribuir entre R$ 70 e R$ 300 para famílias com crianças matriculadas em escolas municipais. A previsão é de que 48 mil famílias sejam beneficiadas por três meses. Serão investidos R$ 12 milhões na iniciativa.

Mortalidade trans

A média de vida de um travesti, no Brasil, é de inacreditáveis 35 anos, segundo dados da Pesquisa Murder Monitoring que monitora os assassinatos. Em Pernambuco, apenas no último mês, foram assassinadas quatro trans.

ESPLANADEIRA

