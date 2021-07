Com o reajuste, tarifa passaria a custar R$5,90 - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Com o reajuste, tarifa passaria a custar R$5,90Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 12/07/2021 16:24 | Atualizado 12/07/2021 16:50

Rio - O Conselho Diretor da Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários, Metroviários e de Rodovias do Estado do Rio de Janeiro (Agetransp) decidiu, em sessão regulatória extraordinária nesta segunda-feira (12), manter a decisão liminar que suspendeu o reajuste de tarifa dos trens da Supervia. O valor da passagem continuará em R$ 5.



Um processo regulatório foi aberto para tratar a negociação entre a concessionária e o Governo do Estado, a respeito dos prazos para a elaboração de nova metodologia de reajuste de tarifa e eventuais compensações para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão.



Publicidade

No voto, o conselheiro-presidente Murilo Leal, alegou que a decisão teve o objetivo de assegurar o interesse público e evitar possíveis prejuízos aos passageiros, com a tarifa no valor de R$ 5,90, como pleiteava a concessionária. Agora, a Agetransp passa à análise do mérito, em processo regulatório, com a escolha do relator a ser sorteado na próxima quarta-feira (14).