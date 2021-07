Momentos antes da briga entre guarda municipal e pedestre no Leblon - Foto: Reprodução / TV Globo

Momentos antes da briga entre guarda municipal e pedestre no LeblonFoto: Reprodução / TV Globo

Publicado 12/07/2021 20:57 | Atualizado 12/07/2021 21:29

Rio - A Guarda Municipal do Rio (GM-Rio) afirmou que os agentes envolvidos na agressão de um homem no Leblon, Zona Sul do Rio, neste sábado, foram afastados. A corporação informou que a denúncia foi encaminhada para a Corregedoria.

No sábado, um homem identificado como João Paiva recebeu um golpe conhecido como "mata-leão" de um agente da Guarda Municipal. Como mostrou o RJTV, ele terá que passar por uma cirurgia para a reconstrução da mandíbula por ter fraturado alguns ossos e quebrado dentes.

O tumulto teria começado quando uma pessoa jogou um copo de cerveja nos agentes que foram em um bar da rua Dias Ferreira para coibir aglomeração. O caso está sendo investigado pela 14ª DP (Leblon). A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) disponibilizou imagens para a análise dos fatos.