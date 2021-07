Operação Lei Seca - Magno Segllia / Divulgação

Publicado 12/07/2021 21:14 | Atualizado 13/07/2021 08:20

Rio - Na sexta-feira, ações de fiscalização foram realizadas em parceria com o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) na RJ-104, em São Gonçalo, e 120 motoristas foram abordados, sendo que 27 deles estavam embriagados. No mesmo dia, em uma blitz realizada na Estrada do Rio Grande, em Jacarepaguá, 68 motoristas foram abordados e 41,2% de casos de alcoolemia foram registrados.

Na Barra da Tijuca, em ações realizadas na sexta e no sábado, 62 pessoas foram flagradas sob efeito de álcool, o que representou 38,2% das abordagens. No domingo (11/7), no Recreio dos Bandeirantes, 31,4% dos motoristas abordados estavam embriagados e, em Maricá, 29,9% dos abordados eram casos de alcoolemia.

Ações realizadas no interior do estado também registraram altos índices de alcoolemia. Na sexta-feira, em São José do Vale do Rio Preto, dos 78 abordados, 21 casos de alcoolemia foram registrados, ou seja, 26,9%. Já no sábado, em Três Rios, dos 85 motoristas abordados, 32 estavam embriagados, o que representa 37,6% do total de abordagens.



Os motoristas flagrados sob efeito de álcool cometem infração gravíssima, têm a carteira de habilitação suspensa por um ano, pagam uma multa de 2.934,70 reais e têm o veículo retido até apresentar um condutor que seja habilitado e esteja em condições de dirigir.