DIA pelo delegado Alan Luxardo, da 42ª DP (Recreio). Rio - A mulher do capitão do Corpo de Bombeiros João Maurício Correia Passos, de 36, que atropelou e matou o ciclista Cláudio Leite da Silva, de 57 anos , disse, em depoimento à polícia no dia 5 de janeiro deste ano, que o motivo dela ter ficado paraplégica foi porque ela e o marido sofreram um acidente de carro após João dirigir embriagado. A informação foi divulgada pela Globonews, e confirmada aopelo delegado Alan Luxardo, da 42ª DP (Recreio).

A companheira de João, que não teve o nome divulgado, relatou ainda que está casada com o marido há 14 anos, têm dois filhos e sofre agressões constantemente. Ainda segundo a mulher, o agressor já falou para era que ela precisava morrer, além de dizer que iria procurar "uma mulher de verdade", pois a esposa não servia para nada, já que "estava em uma cadeira de rodas".

Nesta tarde, o delegado que investiga o caso afirmou que João Maurício havia passagens pelo polícia por lesão corporal e ameaça na forma da Lei Maria da Penha contra a vítima.

Sobre o acidente envolvendo o ciclista, o capitão do Corpo de Bombeiros responderá por homicídio doloso (quando há intenção de matar), fuga do local e embriaguez ao volante. Em imagens de segurança de um posto de combustíveis que João esteve momentos antes do atropelamento , é possível vê-lo sem camisa segurando duas garrafas: uma de vodka e outra de uísque, além de um copo. Para Alan Luxardo, o vídeo é suficiente para incriminá-lo.

"Como passaram horas do atropelamento, o exame de urina não detectou o álcool. Nós não podemos obrigar ele a fazer o exame de sangue, mas as imagens do posto já são suficientes".

O delegado disse ainda que o criminoso não quis prestar depoimento e que só falará em juízo. João será levado para uma espécie de quartel general dos bombeiros ainda nesta segunda-feira. Nenhum familiar da vítima esteve na 42ª DP. Ainda não há informações sobre o local e data do enterro de João.