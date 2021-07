Homem é levado pela polícia após ser baleado - REPRODUÇÃO DE VÍDEO

Homem é levado pela polícia após ser baleadoREPRODUÇÃO DE VÍDEO

Y Yuri Eiras

Publicado 13/07/2021 06:15 | Atualizado 13/07/2021 10:15

Rio - A noite de segunda-feira (12) foi de terror em Vigário Geral, na Zona Norte do Rio. Um guarda municipal, identificado como Fábio Damon Fragoso da Silva, 46 anos, abriu fogo em um bar após uma discussão e matou pelo menos três pessoas, deixando outras duas feridas, além do próprio atirador. O agente estava de folga na ação. Os assassinatos ocorreram na Rua Mauro.

O crime aconteceu por volta das 22h, em um bar movimentado do bairro. O homem, que seria conhecido na região como Fábio Bomba, teria discutido com pessoas que estavam no local, e atirado contra elas com uma pistola. Um jovem ainda foi atingido minutos depois, enquanto falava com policiais militares do 16º BPM (Olaria) que foram ao local para verificar a ocorrência. A vítima estava tentando acalmar a situação e ajudar os feridos quando o atirador também disparou contra ele.

Publicidade

Os três mortos foram identificados como André da Silva Ramos; Anderson Pinto Lourenço e Délcio Fernando Gonçalves.

Uma moradora da região, que preferiu não se identificar, contou ao DIA que estava em casa assistindo uma série na televisão quando ouviu o barulho dos disparos. Ela revelou que Fábio chegou atirando. Todas as vítimas se conheciam. O guarda municipal morava em um condomínio na rua que aconteceu o crime.



"Não houve discussão antes, ele já chegou atirando. Escutei o barulho de dois tiros, depois ouvi uma gritaria e mais de dez tiros", falou.



De acordo com a moradora, houve uma pausa nos tiros, mas depois ainda foram ouvidos mais alguns disparos. "Ao todo, posso dizer que foram mais de trinta".



"Quando a polícia parou no bar, ele voltou correndo, parou do meu lado, gritou que ia matar todo mundo e começou a atirar contra a polícia", relembrou.

Publicidade

Em áudios que circulam nas redes sociais, moradores relatam a noite de fúria: "quem olhava para ele, ele atirava". Uma das testemunhas contou sobre a terceira vítima.

"O moleque saiu de dentro dos conjuntos, veio na direção para desenrolar. Quando o moleque chegou pertinho, ele deu três tiros no moleque. Ele saiu correndo, com a mão na barriga. Deu pena. Quem olhava para ele, ele atirava".

Publicidade

Homem é levado pela polícia após ser baleado REPRODUÇÃO DE VÍDEO

Fábio ainda trocou tiros com os policiais militares que foram ao local. Uma viatura chegou a ser atingida, mas nenhum PM ficou ferido. O atirador foi baleado e levado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, onde está sob custódia. Outros dois feridos também estão na unidade.



Publicidade

Em nota, a Polícia Militar informou que "equipes do 16° BPM (Olaria) foram acionadas para checar uma ação envolvendo disparos de arma de fogo na Rua Mauro, no Bairro de Vigário Geral, Zona Norte da Cidade do Rio. Chegando ao local, os policiais foram atacados a tiros e houve confronto. Após estabilizarem a área, os militares prenderam o autor do ataque, que vitimou fatalmente três pessoas e deixou outras duas feridas, a apreenderam com ele uma pistola. A viatura também foi atingida pelos disparos, porém os policiais nada sofreram. A área foi isolada e o Corpo de Bombeiros e a Delegacia de Homicídios da Capital foram acionados".