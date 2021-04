Por Lili Bustilho

Publicado 29/04/2021 14:46

ITAPERUNA - Um revólver de calibre 38 e cinco munições deflagradas foram encontradas próximo ao corpo da mulher de 31 anos, assassinada a tiros no interior de uma residência localizada no bairro Fiteiro, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, na noite desta quarta-feira (28). Após ter sido baleada, a vítima teria caído atrás do portão, não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. Além da arma e munições, foram encontrados quatro celulares. Na mesma ocasião, um rapaz de 28 anos também foi baleado e morreu no quarto da residência. A cena do crime foi preservada pela PM até ser realizada perícia. Os corpos foram removidos no rabecão dos bombeiros ao Instituto Médico Legal (IML). Informações anônimas que levem a Polícia ao desfecho destes crimes podem ser passadas ao Disque Denúncia Noroeste pelo WhatsApp (22) 9.9980-1177. O anonimato é garantido. O sigilo é absoluto.