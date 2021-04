Disque Denúncia Noroeste busca informações sobre dois assassinatos no bairro Fiteiro, em Itaperuna. Foto: Jorge Luiz online

Por Lili Bustilho

Publicado 29/04/2021 13:15

ITAPERUNA - O Disque Denúncia Noroeste busca informações que ajudem a Polícia a desvendar os dois assassinatos ocorridos na noite desta quarta-feira (28) na Rua Abido Bussade, bairro Fiteiro, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29º BPM (Itaperuna) chegaram ao endereço e se depararam com uma mulher de 31 anos, caída atrás do portão ensanguentada. No quarto estava um rapaz de 28 anos, também ensanguentado. Uma equipe do 21º Grupamento de Bombeiros Militar foi acionada e confirmou que as duas vítimas estavam mortas. O local foi preservado pela Polícia Militar até ser realizada perícia. Os corpos foram removidos ao Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil investiga o fato. Informações anônimas que levem ao desfecho destes crimes podem ser passadas ao Disque Denúncia Noroeste pelo WhatsApp (22) 9.9980-1177. O anonimato é garantido. O sigilo é absoluto.