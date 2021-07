Maria Lúcia Cabral de Souza, esposa de Anderson Lourenço. Anderson foi morto pelo guarda municipal em um bar em Vigário Geral - Reginaldo Pimenta / Agência O DIA

Maria Lúcia Cabral de Souza, esposa de Anderson Lourenço. Anderson foi morto pelo guarda municipal em um bar em Vigário GeralReginaldo Pimenta / Agência O DIA

Rio - Uma das vítimas do homem que abriu fogo em um bar, na noite de segunda-feira (12), em Vigário Geral , na Zona Norte do Rio, o assessor parlamentar Anderson Pinto Lourenço morreu enquanto tentava ajudar feridos e acalmar a situação. Ele conversava com policiais militares quando foi atingido.

Anderson Lourenço, de 47 anos, é assessor parlamentar de um vereador e morava no mesmo condomínio do guarda municipal Fábio Damon , em Vigário Geral, próximo ao bar onde ocorreu o crime. Ele ouviu os tiros por volta das 21h40 e desceu para ajudar um jovem que foi baleado. Anderson chegou a socorrê-lo, e parou para conversar com policiais militares que foram ao local. Nesse momento, foi atingido por Fábio."Ele desceu, botou uma bermuda. Ficou na entrada de onde a gente mora. Nisso passou um menino baleado. A esposa do menino pediu ajuda. Ele entrou no carro do ferido e ajudou. Quando voltou para conversar com a polícia, o cara atirou nele", contou a esposa de Anderson, Maria Lúcia Cabral de Souza. Ela esteve no Instituto Médico Legal (IML) na manhã desta terça-feira.Maria Lúcia afirmou que conhecia o guarda municipal de vista. "Fábio é morador do condomínio há anos. Dizem que há muito tempo ele teve um surto e foi parar na Avenida Brasil".