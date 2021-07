Embarcação "Roupa Nova" tentou resgatar Miguel, mas ele infartou e não resistiu. - Foto: Josimar Pedra.

SÃO JOÃO DA BARRA - Um pescador identificado como Tobias Magalhães, de 33 anos, morreu no mar da Praia de Atafona, no litoral e São João da Barra na manhã desta segunda-feira (12). Segundo informações, Bibinho, como era conhecido, foi arrastado para a água ao soltar uma rede de pesca. O homem estava com o irmão, identificado como Miguel Joaquim da Silva, de 51 anos, a bordo de uma traineira, quando o incidente aconteceu.

Outros pescadores que também estavam na embarcação ainda tentaram puxar Bibinho de volta, mas ele já estava morto. Miguel tinha problemas de saúde e, conforme relatos, teria ficado muito nervoso ao ver o corpo do irmão preso à rede. Ele chegou a ser socorrido pela embarcação "Roupa Nova" que já estava em alto mar, mas não resistiu e foi a óbito antes de chegar à praia, onde uma equipe de resgate o aguardava.

A Marinha do Brasil, a Secretaria Municipal de Pesca, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros de São João da Barra auxiliaram a tripulação do barco em que Tobias estava. O resgate do corpo foi realizado pela embarcação O Profeta I.