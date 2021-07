Os ilícitos saíram de um posto de combustível na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, e teriam como destino a cidade de Salvador, na Bahia. - Foto: Divulgação/PRF,

Por Bertha Muniz

Publicado 10/07/2021 20:59 | Atualizado 10/07/2021 21:02

CAMPOS - Uma carga com mais de 200 quilos de drogas e dois adaptadores para pistola foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite deste sábado, dia 10, no município de Campos, no Norte Fluminense. Um prejuízo aos traficantes estimado em mais de R$ 300 mil. O motorista e passageiro foram presos em flagrante.



Policiais rodoviários federais faziam uma fiscalização de combate ao crime, no Km 67 da BR-101, quando avistaram um motorista de um veículo de passeio em atitude suspeita e foram abordá-lo. A equipe PRF, ao solicitar a documentação pessoal dos ocupantes, observou que o condutor e o passageiro demonstraram bastante nervosismo e prestaram informações contraditórias.



Na busca realizada, foram encontrados no porta-malas, 211 tabletes de maconha, um tablete de pasta base de cocaína e um tablete de haxixe. Em um fundo falso, também foram encontrados dois adaptadores que transformam pistolas em submetralhadoras, conhecidos como Kit Roni. Na ocasião, o condutor relatou que desconhecia o tipo da carga, mas afirmou que vinha do Paraguai. A ocorrência foi registrada na Polícia Judiciária em Campos.



