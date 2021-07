Os motores voltam a roncar no autódromo de Campos neste sábado. - Foto: Divulgação.

Os motores voltam a roncar no autódromo de Campos neste sábado.Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 09/07/2021 19:42 | Atualizado 09/07/2021 19:43

CAMPOS - O autódromo Plan Speed Park, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, recebe a 3ª etapa da Taça Rio de Marcas e Pilotos, neste sábado (10). A competição reúne pilotos de vários estados neste que é o único autódromo em atividade no Rio de Janeiro. A competição é dividida em duas categorias: Graduados e Light. Ao todo, serão 27 carros competindo nesta etapa: 11 na categoria de Graduados e 16 na Light.



- Estamos com uma ótima expectativa. Cada evento tem pilotos novos. As melhorias da pista têm incentivado o campeonato. Apesar de ser a Taça Rio, temos pilotos de vários estados. Mostra o crescimento e a credibilidade que estamos conquistando. E o público de Campos está cada vez mais prestigiando - disse o idealizador do autódromo de Campos, Fabrício Maciel.

Publicidade



A primeira corrida está prevista para ter largada às 13h, mas os portões serão abertos já às 8h, com entrada gratuita. O evento é organizado dentro do escopo das prescrições do Código Desportivo Internacional, do Código Desportivo do Automobilismo 2021, dos Regulamentos Desportivo e Técnico 2021 das categorias, do presente Regulamento Particular e Adendos.



Confira a programação:



09:00 às 10:50hs – Pesagem de Pilotos / Verificação de Indumentária / Lacração de Pneus / Vistoria

de Segurança

09:00 às 09:20hs – 1º Treino Livre Turismo

09:25 às 09:45hs – 1º Treino Livre Light

09:50 às 10:10hs – 2º Treino Livre Turismo

10:15 às 10:35hs – 2º Treino Livre Light

10:50 às 11:05hs – Briefing

11:10 às 11:30hs – Classificatório Turismo

11:40 às 12:00hs – Classificatório Light

13:00h – Prova 01 Turismo

13:40h – Prova 01 Light

14:50h – Prova 02 Turismo

15:30h – Prova 02 Light

16:15h – Premiação Turismo

16:30h – Premiação Light



Classificação geral:



1º Eder Melhorim 33 pontos

2º Vitor Morumbi 22 pontos

2º Pedro Paulo Filho (Pedrinho) 22 pontos

4º Sandro Cibien 18 pontos

5º Jefferson Hubner 12 pontos

6º Eduardo Pedra 9 pontos

7º Anailson Rui 8 pontos

Alexandre Seda 0 pontos

Wilton Pena 0 pontos