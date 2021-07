O rapaz estava desaparecido deste quarta-feira (7), quando fez contato com a família pela última vez. - Divulgação

Por Bertha Muniz

Publicado 08/07/2021 13:43

O corpo de um motorista de aplicativo que estava desaparecido em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, foi localizado no final da manhã desta quinta-feira (8), às margens da Rodovia BR-356, na altura de Três Vendas.

O rapaz estava desaparecido deste quarta-feira (7), quando fez contato com a família pela última vez. O carro que trabalhava foi localizado também nessa manhã, abandonado em um local conhecido como "Pistão do Codin". O automóvel estava com marcas de sangue e os vidros abertos.

A Polícia Civil agora investiga a motivação e autoria do crime. Uma das linhas de investigação a ser seguida é de latrocínio, quando há roubo seguido de morte.

Informações inicias dão conta que Igor foi morto com golpes de facada. O corpo do motorista foi reconhecido por um irmão e um primo, além de amigos da profissão.

O caso segue sob investigação na 146ª Delegacia de Polícia de Guarus. O veículo foi apreendido para perícia e encaminhado para o depósito público.