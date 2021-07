Os bancários que estão incluídos no grupo prioritário são os da ativa no município de Campos que atuam em bancos públicos ou privados. - Foto: César Ferreira.

Por Bertha Muniz

Publicado 06/07/2021 18:02 | Atualizado 06/07/2021 18:09

CAMPOS - A vacinação contra a Covid-19 dos bancários de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, começa na próxima segunda-feira (12), conforme anunciado pelo prefeito Wladimir Garotinho, que sancionou a lei municipal que incluiu a categoria entre os grupos prioritários. A imunização vai ser feita na sede do Sindicato dos Bancários, situada na Rua Marechal Floriano, 129/133, e seguirá um calendário estabelecido por faixa etária, para evitar aglomeração.



Os bancários que estão incluídos no grupo prioritário são os da ativa no município de Campos que atuam em bancos públicos ou privados. Ao todo serão imunizados 500 bancários. A vacinação será das 9h às 15h e os bancários devem apresentar documentos pessoais.



O cronograma de vacinação foi definido durante reunião do subsecretário de Atenção Básica, Vigilância e Promoção de Saúde, Charbell Kury, com o presidente do presidente do Sindicato, Rafanele Alves Pereira, o vice-presidente do Sindicato, Fábio Rangel, e a secretária de Saúde e Promoção Assistencial do Sindicato, Nilce Jóia.



Confira o calendário por faixa etária:



Segunda-feira (12) – Acima de 35 anos

Terça-feira (13) – Acima de 30 anos

Quarta-feira (14) – Acima de 25 anos

Quinta-feira (15) – Acima de 20 anos

Sexta-feira (16) – Repescagem