Na quarta-feira (7), será a vez de mulheres e homens com 44 anos ou mais. Foto: César Ferreira

Por Bertha Muniz

Publicado 05/07/2021 19:55

CAMPOS - A Subsecretaria de Atenção Básica, Vigilância e Promoção da Saúde de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, inicia um novo esquema vacinação contra a Covid-19. A partir de terça-feira (6), serão imunizados neste mesmo dia mulheres e homens com 45 anos ou mais. Na quarta-feira (7), será a vez de mulheres e homens com 44 anos ou mais.

A vacinação será através da distribuição de senha e acontecerá das 9h às 15h. Para tomar a 1ª dose, o interessado deve apresentar a carteira de identidade, CPF e comprovante de residência.

O município segue aplicando a segunda dose da AstraZeneca nas pessoas que tomaram a primeira dose da vacina até o dia 10 de maio. O usuário deve levar o cartão de vacinação, identidade e CPF. A imunização será nos mesmos postos onde serão aplicadas a primeira dose.

A vacinação contra a Covid-19 segue o Plano Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde e o calendário unificado da Secretaria de Estado de Saúde (SES). Até sexta-feira (02), o município já havia aplicado 256.321 doses da vacina contra a Covid-19, sendo 180.469 de primeira dose, 74.583 de segunda dose e 1.269 com dose única 1.269

POSTOS DE VACINAÇÃO:

Drive-thru Uenf

Drive-thru Instituto Federal Fluminense (IFF/Centro)

Vila Olímpica do Jardim Carioca

Paróquia São Gonçalo em Goitacazes

Paróquia Nossa Senhora de Fátima no bairro IPS

Paróquia Santa Helena no Jockey Club

Atacadão (BR -101/ Guarus)

Creche Esplanada

Fundação Municipal de Esportes

Escola Municipal Pequeno Frederico (Ururaí)

Clube da Terceira Idade

ESF Lagamar (Farol)

ESF Morangaba

UBS Conselheiro Josino

UBSF Ponta da Lama

UBS Santa Maria

UPH de Travessão

UPH Morro do Coco

UBSF Santa Cruz

UBSF Aldeia

UBSF Lagoa de Cima

UBS Tocos

UBS Poço Gordo