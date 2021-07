Wladimir Garotinho lembrou que, das cinco metas estabelecidas para este ano, quatro já foram cumpridas. - Foto: César Ferreira.

Por Bertha Muniz

Publicado 01/07/2021 21:01

CAMPOS - O prefeito Wladimir Garotinho, acompanhado pelo vice-prefeito Frederico Paes, anunciou nesta quinta-feira (1º) a antecipação do pagamento de 50% do 13º salário dos servidores para o mês de outubro. O anúncio foi feito durante a prestação de contas dos 180 dias de governo, que aconteceu nesta noite, Teatro Municipal Trianon.



A solenidade contou com a participação de servidores, colaboradores, secretários e vereadores. Durante a abertura do evento, o prefeito falou sobre os desafios nos primeiros seis meses de governo. Ele lembrou que, das cinco metas estabelecidas para este ano, quatro já foram cumpridas.



"A quinta meta é a retomada das obras do Parque Saraiva, que já está na lista de prioridades do Governo do Estado. Vamos tirar do papel. As principais metas estão cumpridas ou em execução", disse o prefeito. Na composição da mesa, também está a deputada federal Clarissa Garotinho; o deputado estadual Bruno Dauaire; o procurador Geral do Município, Roberto Landes; o presidente da Câmara Municipal, Fábio Ribeiro; os secretários de Governo, Suledil Bernardino; de Administração e Recursos Humanos, Wainer Teixeira; de Transparência e Controle, Rodrigo Resende.



- É muito importante o pagamento dos salários dos servidores estar em dia e, hoje, os principais prestadores de serviço da prefeitura também estão pagando seus funcionários porque a prefeitura está honrando seus compromissos com eles. Campos está ficando sob controle. Hoje, Campos gasta menos do que arrecada e nós vamos conseguir e vai ser demonstrado aqui, com números, cumprir as nossas obrigações, equilibrar as contas deste ano e, o que parecia impossível, pode ainda acontecer: termos um superávit financeiro - disse o prefeito.



Segundo o prefeito, a primeira meta foi devolver a dignidade aos servidores da Prefeitura, colocando o salário em dia, e quitando, inclusive, o 13º dos aposentados e pensionistas. Os servidores ativos também já começaram a receber. "Este ano vamos pagar 15 folhas, fruto de ajustes e planejamento. Minha segunda meta era trazer o transporte alternativo de volta para o Centro e consegui; a terceira era reabrir o Restaurante Popular, que serve 1.500 refeições de graça todos os dias; a quarta é a conclusão das obras do Shopping Popular e com a sensibilidade da deputada Clarissa Garotinho, que decidiu contribuir com dedicação de parte de sua emenda parlamentar, no valor de R$ 4,5 milhões, e que se Deus quiser vamos concluir em oito meses. A quinta meta é a retomada das obras de infraestrutura e urbanização do Parque Saraiva, que ficou parada durante o governo passado e que estaremos retomando para dar dignidade aos moradores do bairro -, anunciou Wladimir.



Estão presentes esstiveram os vereadores Álvaro Oliveira, líder do governo na Câmara; Juninho Virgilio, Bruno Pezão; Dandinho de Rio Preto; Marquinhos do Transporte; Leon Gomes; Silvinho Martins, Kassiano Tavares; Pastor Marcos Elias e Fred Machado.