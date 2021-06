Capturas ocorreram em postos distintos da cidade: sendo três no Parque Prazeres, três na Comunidade Tira-Gosto e uma no Parque Imperial. - Foto: Divulgação/Polícia Civil.

CAMPOS - A Polícia Civil deflagrou, nesta terça-feira (29), em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, a 7ª fase da operação Refrenata, com o objetivo de reprimir o tráfico de drogas e prender também suspeitos que cometeram homicídios no subdistrito de Guarus. Ao todo sete pessoas foram presas, sendo três no Parque Prazeres, três na Comunidade Tira-Gosto e um no Parque Imperial.

Entre os presos está o homem identificado como Leandro Bola, que segundo a polícia é o principal chefe e mentor intelectual do tráfico da comunidade da Tira Gosto. Segundo o delegado titular da 146ª Delegacia Policial de Guarus (146ª DP), Pedro Emílio Braga, a operação é fruto de um trabalho de investigação feito nas últimas semanas.

“Tivemos êxito na ação de hoje. De sete mandados expedidos, todos foram cumpridos. A sétima fase é fruto de um trabalho de investigação feito contra a facção que predomina o tráfico de drogas no Parque Prazeres”, afirmou. As prisões foram de suspeitos que, segundo a polícia, estão envolvidos em um ataque que resultou em uma intensa troca de tiros há dez dias em um festival de pipas no bairro Parque Prazeres.



“A investigação apurou que o crime foi por causa de uma disputa pelo domínio de pontos de vendas de drogas desse bairro em que diferentes células criminosas de uma mesma facção brigavam pelo domínio dessas áreas”, informou o delegado Pedro Emílio.