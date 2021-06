Wladimir Garotinho participou, na manhã desta sexta-feira (25), da inauguração do Espaço do Agricultor Rural, em Miguel Pereira. - Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 25/06/2021 17:33

CAMPOS - O prefeito Wladimir Garotinho participou, na manhã desta sexta-feira (25), da inauguração do Espaço do Agricultor Rural, em Miguel Pereira, acompanhando o prefeito do município do Centro-Sul Fluminense, André Português, e o governador Cláudio Castro.

- É um espaço semelhante à nossa Feira da Roça, mas com estrutura fixa, mais organização para atender o agricultor familiar. Estamos conhecendo de perto essas medidas positivas que estão dando resultados em todo o estado do Rio, com objetivo de levar também essas melhorias para nossa cidade, firmando novas parcerias com o governo do Estado”, declarou Wladimir.

O governador Cláudio Castro informou que o projeto Espaço do Agricultor Rural já está em fase de licitação, para ser implantado em outros municípios.

- Foi um projeto do prefeito André Português, que hoje estamos inaugurando, para privilegiar diretamente o produtor local e que consegue fazer com que esse produtor não fique refém de atravessadores. Um espaço em que ele pode vender diretamente o seu produto. Só em Miguel Pereira serão 92 agricultores beneficiados. Assim que André me apresentou o projeto, já de pronto pedi para que pudéssemos usar como modelo e implantar no estado inteiro. É uma parceria muito importante com as prefeituras, para atender os produtores - completou Castro.