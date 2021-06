Os manifestantes exibiram faixas com frases de apelo pedindo o retorno das atividades na UBS. - Foto: Divulgação.

Os manifestantes exibiram faixas com frases de apelo pedindo o retorno das atividades na UBS.Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 25/06/2021 18:18 | Atualizado 25/06/2021 18:19

CAMPOS - Moradores de Quilombo, no distrito de Dores de Macabu, em Campos, interditaram a RJ-180 nesta sexta-feira (25), em mais um protesto reivindicando a reabertura de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) da localidade. Só nesta semana é a segunda vez que realizam o ato. De acordo com os manifestantes, a localidade não tem médico e ambulâncias, porém o posto de saúde segue abandonado, sendo problema recorrente na região.

" Esses dias um senhor passou mal e o posto de saúde por estar inutilizado não apresentou recurso para atender o homem, que buscou ajuda em outro lugar", revoltada contou. Na última quarta-feira (24), um grupo de moradores realizou o primeiro ato com a mesma reivindicação. Ainda de acordo com os moradores, não há assistência médica na localidade há mais de um ano. Os manifestantes exibiram faixas com frases de apelo pedindo o retorno das atividades na UBS.