Para receber 2ª dose da vacina, os quilombolas devem apresentar a carteira de identidade, CPF e o comprovante da 1ª dose.Foto: César Ferreira.

Por Bertha Muniz

Publicado 30/06/2021 21:37 | Atualizado 30/06/2021 21:39

CAMPOS - A Subsecretaria de Atenção Básica, Vigilância e Promoção da Saúde (Subpav) de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, informou que vai iniciar a aplicação da 2ª dose da vacina contra a Covid-19 para as Comunidades Quilombolas, na próxima quarta-feira (7). O atendimento será feito através do ônibus itinerante da Secretaria Municipal de Saúde, das 9h às 15h.

Para receber 2ª dose da vacina, os quilombolas devem apresentar a carteira de identidade, CPF e o comprovante da 1ª dose. O cronograma de vacinação foi dividido por datas e comunidades. Confira o calendário abaixo:

07/07 – CONCEIÇÃO DO IMBÉ

08/07 – ABC (Aleluia, Batatal e Cambucá)

09/07 – ABC (Aleluia, Batatal e Cambucá)

12/07 – CUSTODOPOLIS

13/07 – CUSTODOPOLIS

14/07 – LAGOA FEIA/SOSSEGO

15/07 – LAGOA FEIA/SOSSEGO