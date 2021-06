Clarissa Garotinho se reuniu com o vice-prefeito de Campos, Frederico Paes e como o secretário de Educação, Marcelo Feres. - Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 30/06/2021 13:51 | Atualizado 30/06/2021 13:53

CAMPOS - Ainda sob sérias restrições orçamentárias, a Prefeitura de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, anunciou no início da semana, R$ 20 milhões em verbas do orçamento federal para obras e ações importantes nas áreas de saúde, educação, assistência social, agricultura e infraestrutura. Os recursos serão disponibilizados, este ano, por meio de emendas da deputada federal Clarissa Garotinho (PROS/RJ), que está fazendo uma agenda de quatro dias pelo município.

Nesta terça-feira (29), a parlamentar participou de eventos com representantes da prefeitura quando deu detalhes sobre duas destinações: 1,2 milhão para a reforma de escolas da rede pública municipal; e outra de R$ 1,2 milhão para a Assistência Social. A visita à sede da secretaria municipal de Educação aconteceu na tarde desta terça, quando Clarissa trocou informações com o titular da pasta, Marcelo Feres, sobre a utilização de uma emenda já cadastrada pela prefeitura.

A verba de R$ 1,2 milhão será usada para abrir um programa de trabalho de reforma de dez colégios, sendo que a parlamentar prometeu buscar um incremento de recursos, posteriormente, junto à Fundação Nacional de Educação (FNE).



As dez escolas que serão contempladas, cada uma com R$ 120 mil, são: Escola Municipal Senador José Carlos Pereira Pinto; Escola Municipal Amaro Prata Tavares; Escola Municipal Ary Batista Rangel; Escola Municipal Augusto Machado Viana; EM Sebastião Ribeiro de Deus; EM Professor Walter Siqueira Manhães; EM Branca Peçanha Ferreira; Escola Doutor Manoel Pereira Crespo; Creche Escola Grevi Siqueira; e Creche Escola Jocineia da Silva Borges.



Em seguida, Clarissa foi à sede da Secretaria de Assistência Social, onde detalhou uma emenda também de 1,2 milhão, que será usada para reformar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Goitacazes e o Centro de Referência Especializada de Assistência Social (Creas3), no Beira Valão.



“Também estamos trabalhando para atender algumas demandas da prefeitura, fazendo a ligação com os ministérios e vamos fazer parcerias em novos projetos para ajudar no desenvolvimento da cidade. O momento é delicado, estamos vivendo uma pandemia, todas as cidades estão com dificuldades financeiras”, disse Clarissa. O primeiro dessa rodada de eventos da deputada na cidade ocorreu na manhã desta segunda- feira (28), quando o prefeito Wladimir Garotinho (PSD) deu início à retomada das obras do Shopping Popular Michel Haddad.

O camelódromo começou a ser reformado no governo da ex-prefeita Rosinha Garotinho, mas as obras estavam paralisadas desde então. O valor total da empreitada será de R$ 5,5 milhões, mas, devido às restrições orçamentárias, a prefeitura arcará com R$ 1 milhão e usará R$ 4,5 milhões de uma emenda de Clarissa. Estiveram presentes ao evento também permissionários do espaço, representantes da sociedade civil e políticos da cidade.



“Essa obra é importante para a gente, para mais de 500 famílias. Espero que sejam concluídas o mais rapidamente possível”, disse Paulinho Camelô, presidente da Associação do Shopping Popular, durante a solenidade, que teve a presença de camelôs e moradores de Campos. Na mesma visita Clarissa anunciou, no Hospital Ferreira Machado, três emendas para a área de saúde e duas emendas para o setor de agricultura.

No primeiro caso, foram destinados R$ 4,9 milhões para o setor de Média e Alta Complexidade (MAC) da rede hospitalar pública, R$ 3 milhões para Atenção Básica (PAB) e 2,5 milhões para a construção de usinas de oxigênio. A agricultura receberá um total de R$ 2,7 milhões, sendo 1,8 milhão para aquisição de maquinários e R$ 900 mil para manutenção da malha de canais de mais de 1.200 quilômetros do município.



“As três usinas de oxigênio vão ser instaladas no Hospital Ferreira Machado, no HGG e no Hospital São José. Vimos, durante a pandemia, a dificuldade que foi nessa área. Essas usinas serão importantes também no futuro quando já tivermos superado a Covid”, disse Frederico Paes, vice-prefeito de Campos, lembrando que os recursos do MAC irão para custeio do Hospital Ferreira Machado.