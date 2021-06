Alunos do Paraesporte mostram animação com o retorno das atividades. - Foto: Antônio Cruz.

Por Bertha Muniz

Publicado 30/06/2021 17:01 | Atualizado 30/06/2021 17:05

CAMPOS - Dentro de 22 dias os alunos inscritos no Paraesporte, maior projeto público esportivo do Brasil, voltado para pessoas com deficiência, poderão retornar as atividades esportivas nas modalidades de iniciação desportiva, natação, futebol de down e intelectual e vôlei de praia. O retorno do Paraesporte foi anunciado na última terça-feira (29) pelo Embaixador das Olimpíadas Especiais e fundador do projeto, Raphael Thuin e o reitor da Universidade Estadual do Norte Fluminense- Uenf- Raul Palácio para as famílias e alunos. As pessoas interessadas poderão fazer a inscrição a partir de quarta-feira dia 7, das 9h às 16h, na quadra da Universidade.

Alessandra Santos da Silva, mãe do Nelson estava ansiosa pelo retorno do Paraesporte. “Você não tem ideia de como o esporte mudou a vida do meu filho. Ele que é autista levou muito tempo para tirar a fralda e foi depois que eu matriculei na aula de natação e o sonho dele ir para a aula de natação, que ajudou a deixar a fralda. Agora, saber que as aulas vão retornar é uma grande felicidade para nós, principalmente, porque este convívio proporcionou a inclusão e ao convívio com outras crianças. Ele também é aluno da Apape e temos acompanhado o desenvolvimento” destacou Alessandra.

O reitor da Universidade Estadual do Norte Fluminense, professor Raul Palacio destacou a importância de a Uenf estar envolvida nesse processo junto às famílias que precisam do serviço do Paraesporte. “É um momento de oportunidade para todos e desde já, agradecemos esta possibilidade de atender as pessoas com deficiência de nossa cidade. Esse convívio ajudará com certeza a humanização de toda a comunidade acadêmica, além de fortalecer no processo de formação de nossos alunos. Além de mostrar que a Universidade está além do ensino, da pesquisa e da extensão. Revela, que temos um grande compromisso com a sociedade e com as pessoas com deficiência. As portas da Uenf estarão abertas para o Paraesporte, assim como o atendimento que já realizamos com os idosos e o projeto Caminho de Barro” finalizou o reitor Raul Palacio.

Já o fundador do Paraesporte, Raphael Thuin, agradeceu a Uenf pela oportunidade de abrir as portas da Universidade para a retomada do projeto que chegou a atender cerca de 1.100 pessoas em Campos. “Hoje é dia histórico. Estamos de casa nova, em um espaço amplo e arborizado, pronto para atender as pessoas com deficiência e seus familiares, fazendo a inclusão e integrando à sociedade. Devolvendo, a essas crianças a esperança de treinar e poder participar de competições locais, regionais, estaduais, nacionais e até internacionais. É lógico que respeitando os protocolos de saúde e protegendo nossos alunos. Estamos abertos a parcerias com a iniciativa privada”, concluiu Thuin.

Retrospectiva- O Paraesporte começou em Rio das Ostras em 2013 e foi implantado em Campos em abril de 2017 e chegou a atender 1.100 alunos, nas mais diversas modalidades esportivas, como natação, futebol, bocha, atletismo, vôlei de areia, basquete, dança, iniciação desportiva, entre outras. O incentivo ao esporte transformou a vida de centenas de pessoas com deficiência no município.

A coordenação do Projeto Paraesporte ficará sob a responsabilidade do professor de educação física, Fábio Coboski, que tem uma vasta experiência com a inclusão social e que vinha sendo cobrado pelos pais e responsáveis dos alunos pelo retorno das atividades. "Agora, já podemos retornar o trabalho, já que boa parte dos nossos alunos já foram imunizados contra a Covid 19, assim, como nossos professores. Inicialmente, retornaremos oferecendo aulas de natação, dança, futsal down e intelectual e vôlei, seguindo todos os protocolos de saúde, previstos pelo Poder Executivo e o Ministério da Saúde", comentou Coboski.

Inscrição - As inscrições poderão ser feitas a partir do dia 7, na quadra de Esporte da UENF, das 9h às 16h. No ato da inscrição é necessário apresentar cópia dos documentos de identidade do aluno e responsável, comprovante de residência, laudo médico e uma foto. A previsão é de que as aulas começam no dia 21 de julho.

Desafio - Um dos maiores desafios da equipe técnica do Paraesporte é retomar as atividades esportivas para que possam participar dos Jogos Mundiais das Olimpíadas Especiais, que vão acontecer, em Berlim, na Alemanha, em 2023. A equipe do Paraesporte de Campos participou em 2019, dos jogos Mundiais em Abu Dhabi, Emirados Árabes, de onde trouxe uma medalha de prata no futebol e uma de bronze no vôlei de praia. Participaram do evento, cerca de 9 mil atletas de 178 países.