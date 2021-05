Rede municipal retoma aulas a partir do dia 07/06 de forma híbrida Foto: Vinícius Manhães

Publicado 17/05/2021 22:26

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio do decreto de n° 703 publicado nesta segunda-feira (17/05) no Jornal Oficial de Maricá (JOM), autoriza, a partir do próximo dia 25/05, o retorno gradual das atividades presenciais no formato híbrido da rede pública com colégios estaduais e do Instituto Federal Fluminense (IFF). Já as escolas municipais podem retornar a partir do dia 07/06, também adotando o modelo híbrido. A decisão foi tomada com base na análise dos indicadores da situação da pandemia no município feita permanentemente pela Secretaria de Saúde.

De acordo com a Secretaria de Educação, o modelo de ensino adotado para este período alterna grupos presenciais e ensino remoto. Os responsáveis poderão optar neste momento em autorizar ou não, o retorno dos filhos para as unidades escolares.

"Inicialmente retomarão as turmas de 2°, 5°, 6° e 9º anos, sempre atendidos com 50% da turma, adequando-se aos espaços escolares", afirma a secretária de Educação, Adriana Luiza da Costa, assegurando que a rede está preparada.

"Desde o início da pandemia a Secretaria de Educação vem trabalhando na adequação dos prédios, aquisição de material e na capacitação de profissionais, obedecendo o estipulado pelos protocolos sanitários", acrescenta.

Para o retorno das aulas o município conta com uma média de 719 docentes. Em pesquisa elaborada pela pasta, constatou-se que dos 8.510 alunos matriculados nos referidos anos de escolaridade, somente 30% deles optaram pelo retorno presencial nas unidades escolares municipais.