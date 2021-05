Cidade já vacinou 175.339 munícipes com a primeira dose e 79.808 com a segunda dose Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 06/05/2021 07:00

SÃO GONÇALO - A cidade vacina contra o coronavírus, nesta quinta-feira (6), munícipes com mais de 53 anos que tenham comorbidades, grávidas com comorbidades, cidadãos comuns com mais de 60 anos, trabalhadores da saúde da linha de frente de qualquer idade e de atuação geral com mais de 35 anos. Os gonçalenses podem procurar um dos doze pontos de vacinação disponíveis - quatro deles com sistema drive-thru - das 8h às 17h. A Secretaria de Saúde e Defesa Civil aplica no momento apenas a vacina Astrazeneca, tanto primeira quanto segunda dose. A vacinação com Coronavac está suspensa até que o município receba uma nova remessa deste tipo de imunizante.

A cidade também imuniza pessoas que tomaram a vacina Astrazeneca há mais de 12 semanas. Os gonçalenses devem observar a caderneta ou o comprovante da primeira dose para procurarem novamente os locais de vacinação no dia indicado na anotação. Para a segunda dose, todos devem estar munidos com o comprovante da primeira dose da vacina Astrazeneca aplicada em São Gonçalo e há mais de 12 semanas. Aqueles que não levarem o comprovante ou apresentarem de outra cidade não serão vacinados em São Gonçalo.

O município vacina as pessoas com mais de 53 anos e grávidas que têm as seguintes comorbidades: diabetes mellitus, hipertensão arterial grave, doença pulmonar obstrutiva crônica, doença renal crônica, doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, indivíduos transplantados de órgão sólido ou de medula óssea, anemia falciforme, cirrose hepática, imunossuprimidos, síndrome de down, câncer e obesidade mórbida.

Os trabalhadores da saúde da linha de frente dos hospitais de São Gonçalo que ainda não se vacinaram por serem recém-contratados podem se vacinar. Os trabalhadores dos serviços de saúde públicos e privados da linha de frente são aqueles que estão envolvidos diretamente na atenção/referência para os casos suspeitos e confirmados de Covid-19 – tanto da urgência e emergência quanto da atenção básica. Neste grupo estão todos os trabalhadores envolvidos na unidade de saúde (médicos, enfermeiros, técnicos, faxineiros, atendentes, recepcionistas, maqueiros, copeiros, cozinheiros, entre outros).

Os profissionais de saúde que trabalham ou moram em São Gonçalo e não são da linha de frente com mais de 35 anos também podem se vacinar com a primeira dose. São eles: técnico em radiologia, enfermeiro, técnico e auxiliar de enfermagem, médico, fisioterapeuta, nutricionista, odontólogo, fonoaudiólogo, psicólogo, biólogo, farmacêutico, assistente social, biomédico e auxiliar e técnico de saúde bucal.

Acamados com mais de 60 anos que são atendidos pela Estratégia Saúde da Família (ESF) estão sendo vacinados em casa. Parentes e responsáveis de acamados ou com mobilidade reduzida nesta idade que não são atendidos pelo programa podem procurar uma unidade de saúde mais próxima da residência para cadastrar a pessoa para receber a vacina em casa ou fazer o cadastro através do e-mail [email protected]

A Secretaria de Saúde e Defesa Civil orienta que as pessoas não formem filas nem aglomerações na porta das unidades nas primeiras horas da manhã e no primeiro dia da faixa etária a ser vacinada. Os locais de vacinação vão receber os munícipes que chegarem até 16h30, para que sejam atendidos até 17h nos dias úteis da semana e até 11h30 aos sábados. A população acompanha o calendário vacinal pelo site www.saogonçalo.rj.gov.br e pelas redes sociais da Prefeitura.