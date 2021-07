Secretaria Municipal de Saúde de Campos-RJ. - Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 02/07/2021 16:04 | Atualizado 02/07/2021 19:56

CAMPOS - Dezoito doses vencidas da vacina AstraZeneca podem ter sido aplicadas em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, segundo os registros do Ministério da Saúde. Os imunizantes com a validade expirada são de oito lotes importados ou adquiridos pelo consórcio. Em Campos, todas as doses vencidas foram usadas pela Secretaria Municipal de Saúde e pertencem ao lote 4120Z005, com validade em 14 de abril.



O levantamento foi realizado levando em consideração as imunizações que ocorreram até o dia 19 de junho no Brasil, cruzando base de sistemas da pasta de saúde que revelam informações sobre a data de entrega das doses e o prazo de validade do produto entregue.



Quem se vacinou com a fabricante AstraZeneca deve conferir o lote do imunizante na carteira individual de vacinação. Caso seja pertencente ao grupo após a validade, imunizado deve procurar uma unidade de saúde para orientações e acompanhamento.



A recomendação é que seja aplicada uma nova dose, de acordo com o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra a Covid-19, pelo menos 28 dias depois de ter recebido o imunizante administrado de foram errada. Tomar a vacina vencida, na prática, é como se não tivesse se vacinado.



No Brasil, um total de 25.935 doses de oito lotes distintos da AstraZeneca foram aplicadas fora da validade. Metade dos lotes são de origem do Instituto Serum, da Índia, e a outra metade da Opas (Organização Pan-Americana de Saúde).



As vacinas foram distribuídas aos municípios entre janeiro e março pelo Governo Federal, antes do vencimento. São quase 3,9 milhões de doses, das quais 140 mil não foram utilizadas dentro do prazo de validade, sendo que, até 19 de junho, 26 mil tinham sido aplicadas já vencidas.

