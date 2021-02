Morro do Dezoito, em Água Santa, é alvo de operação Reprodução/ TV Globo

Por O Dia

Publicado 22/02/2021 07:26 | Atualizado 22/02/2021 13:48

Rio - A Polícia Militar realiza desde a manhã desta segunda-feira uma operação em diversas comunidades da Zona Norte do Rio. Batalhões do 1º Comando de Policiamento de Área (CPA) e unidades do Comando de Operações Especiais (COE) atuam nas comunidades Caixa d' Água, Camarista Méier, Campinho, Fubá, Lemos Brito, Morro do Dezoito, Morro do Urubu e Saçu.

Segundo balanço parcial da operação, policiais militares do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) apreenderam um fuzil calibre 5,56 durante vasculhamento na comunidade Morro do Dezoito.

Ja na comunidade do Urubu, em Pilares, equipes do 3ºBPM foram atacadas por indivíduos armados e reagiram. Em seguida, dois homens foram encontrados feridos, um indivíduo foi detido e houve apreensão de um fuzil calibre 5,56, duas pistolas calibre 9 mm, duas granadas, um rádio comunicador e entorpecentes a serem contabilizados.

O socorro dos feridos foi feito ao Hospital Municipal Salgado Filho.

A plataforma Onde Tem Tiroteio (OTT) registrou disparos às 7h45 no Lins, e 7h30, no Morro do Urubu, em Pilares.