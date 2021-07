Trabalhadores da Usina Canabrava fecham BR-101 em protesto por suspensão de moagem da empresa. - Foto: Willian Alves.

Por Bertha Muniz

02/07/2021

CAMPOS - Funcionários da Usina Canabrava realizaram uma manifestação na tarde desta sexta-feira (2), no KM 16 da BR- 101, no distrito de Travessão, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, reivindicando o retorno das funções na empresa. Os manifestantes usaram pneus e galhos de árvores queimados para impedir a passagem de veículos na rodovia, e também nos acessos aos bairros do distrito de Travessão.

Nas ruas locais, houve congestionamento de caminhões e carretas, principalmente usados pelos fornecedores e prestadores de serviços da companhia. “Queremos trabalhar” foi uma das frases mais usadas no protesto pelos participantes. De acordo com os manifestantes, a empresa não pode vender o etanol e muito menos os funcionários podem trabalhar normalmente.

"A usina funcionou ao longo de 20 dias, sem poder vender álcool. Então foi estocado uma grande quantidade de etanol e agora chegou ao limite da estocagem, em seguida, teve que parar a "moagem ". Imagina uma demissão em massa, pois são mais de 2.000 mil empregos, além de cerca de 1.000 fornecedores dependentes dela. Dependemos da Secretaria de Fazenda do Estado do RJ para liberar a inscrição e tudo voltar ao normal", contou um manifestante o motivo do ato.



O processo fabril foi interrompido porque a inscrição estadual da usina foi suspensa por 60 dias. A manifestação causou retenção de cerca de quatro quilômetros em cada um dos sentidos da rodovia, segundo a Polícia Rodoviária Federal. O trânsito foi restabelecido por volta das 16h40.

“Durante esse tempo de suspensão, a empresa continuou produzindo, mas o limite de estoque esgotou. Com isso, a usina não pode mais operar, já que não há onde estocar os produtos. Se isso não for resolvido de imediato, corre o risco de a empresa ter que fazer demissão em massa”, explicou o gerente agrícola da Canabrava, Edilásio Manhães Tavares. Atualmente a Canabrava possui cerca de 1.500 funcionários contratados de forma direta e outros cerca de três mil colaboradores indiretos.