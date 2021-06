Fuzil calibre 556 foi apreendido por policiais militares do Grupamento de Ações Táticas do 7º BPM (São Gonçalo) - Divulgação

Fuzil calibre 556 foi apreendido por policiais militares do Grupamento de Ações Táticas do 7º BPM (São Gonçalo)Divulgação

Publicado 22/06/2021 06:43

Rio - Motoristas que trafegavam pela BR-101, no trecho da Niterói x Manilha, na noite desta segunda-feira ficaram no meio do fogo cruzado. Dois bandidos armados com um fuzil que realizavam assaltos trocaram tiros com policiais militares que patrulhavam a rodovia, na altura do bairro Porto do Rosa.

De acordo com o 7º BPM (São Gonçalo), a equipe do Grupamento de Ações Táticas foi atacada e revidou. Houve o confronto e dois suspeitos acabaram baleados e presos. Com a dupla os PMs apreenderam um fuzil calibre 556.

Durante o confronto, motoristas ficaram desesperados e, alguns deles, voltaram com o carro na contramão.

Nas redes sociais, moradores da região pediam para que as pessoas redobrassem a atenção.

“Gente o caveirão passou aqui na rua, muito tiros”, publicou uma moradora.