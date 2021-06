Agentes da PFR apreenderam cerca de R$ 3,5 milhões em pasta base de cocaína - Divulgação

Por O Dia

Publicado 21/06/2021 06:26

Rio - Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) prenderam, na noite de domingo, um homem de 28 anos, em Casimiro de Abreu, transportando aproximadamente 28kg de pasta base de cocaína. A apreensão, segundo a polícia, gera um prejuízo de aproximadamente R$ 3,5 milhões para o tráfico.

O homem foi parado em uma blitz na rodovia federal BR-101, na altura do km 203. Durante a abordagem, segundo os agentes, ele mostrou-se nervoso e os policiais passaram a desconfiar da atitude. As drogas estavam escondidas dentro do tanque de combustível. 28 tabletes de pasta base pura foram encontrados.

Aos policiais, o motorista informou que o entorpecente teria como destino o município de Macaé, mas não revelou a origem.

O condutor, a droga e veículo foram encaminhados para a 123ª DP (Macaé).