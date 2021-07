A aposta foi realizada em uma casa lotérica da Rua 13 de Maio, no Centro. - Foto: Reprodução.

Por Bertha Muniz

Publicado 01/07/2021 20:09 | Atualizado 01/07/2021 20:11

CAMPOS - A cidade de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, tem um novo milionário. Uma aposta simples feita na cidade levou sozinha o valor de R$ 1.164.245,67 no concurso 2269 da Lotofácil, realizado pela Caixa Econômica Federal nessa quarta-feira (30).



A aposta vencedora do prêmio principal foi feita na lotérica uma casa lotérica na Rua 13 de Maio, no Centro. O prêmio total foi dividido com um apostador da cidade de Picos, no Piauí, que também levou R$ 1.164.245,67. O campista e o picoense acertaram 15 números dos 16 sorteados. Para o próximo concurso, o valor do prêmio está estimado em R$ 4 milhões.



A Lotofácil permite que o apostador marque entre 15 e 20 números, dentre 25 disponíveis, e fatura um prêmio se acertar entre 11 e 15 números. O apostador também pode deixar que o próprio sistema escolha os números por meio da "Surpresinha" ou concorrer com a mesma aposta por três, seis, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos pela "Teimosinha".