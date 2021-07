Os criminosos foram levados para a 134ª DP. - Foto: Reprodução.

Por Bertha Muniz

Publicado 06/07/2021 17:59 | Atualizado 06/07/2021 18:00

CAMPOS - Policiais civis da 134ª Delegacia Policial (134ª DP) prenderam, na tarde desta terça-feira (6), dois homens suspeitos de extorquirem motoristas de van, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense.

A ação foi deflagrada pelo Grupo de Investigação Complementar (GIC), que monitorou a movimentação dos envolvidos e conseguiu realizar a prisão em flagrante.

Agentes da Civil, avistaram um dos acusados se aproximando de uma van e, em seguida, recebendo a quantia de R$ 50 do motorista, momento em que realizaram a abordagem. No dia 10 de maio, policiais realizaram outras duas prisões pelo em Campos pelo mesmo crime. Os criminosos são moradores do Jardim Carioca e do Parque Alvorada. Eles foram levados para a 134ª DP.