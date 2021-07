Os setores da agropecuária, indústria e serviços foram as que mais empregaram no mês de maio. - Foto: Arquivo.

Por Bertha Muniz

Publicado 05/07/2021 20:00 | Atualizado 05/07/2021 20:01

CAMPOS - Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, é o segundo município do Estado do Rio de Janeiro com o melhor saldo de geração de empregos e o primeiro da Região Norte Fluminense. Os setores que mais empregaram em maio foram agropecuária, indústria e serviços. No ano de 2021, foram abertas 596 vagas, através do Balcão de Empregos (Espaço da Oportunidade), com mais de 1118 encaminhamentos feitos. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério da Economia.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Marcelo Mérida, entre os fatores que contribuíram para este resultado positivo estão o pagamento em dia dos salários dos servidores da Prefeitura de Campos e declarou sobre o passo primordial para o marco de segundo lugar do Estado.

“É uma das causas que movimenta a economia do comércio, gerando emprego e renda, e a retomada da confiança do setor produtivo no início da nova administração municipal. A confiança do empreendedor é o principal fator, e para chegar a esse momento foram vários fatores, como a imunização das pessoas com a vacina, o pagamento em dia dos servidores, a moagem da cana de açúcar nesses meses aumenta as contratações no setor Agrícola, ambiente de negócio e o grande mercado consumidor que Campos que está saindo da retração”, declarou.

Mérida informa como é feito o serviço de oferta de vagas no município. “O município, através de um trabalho estruturado entre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e o CIDAC (Centro de Informações e dados de Campos), consegue atender os empregadores locais numa força tarefa estruturada para que os mesmos possam divulgar as vagas através de nosso software que podem ser vistas pelo candidato e empregador no portal da prefeitura”, destacou.

Além disso, ele informa como fazer para abrir a oferta de vagas. “O empregador deve entrar em contato com o número de telefone WhatsApp (22) 98175-0085 e solicitar o link de inscrição do EMPREGADOR de abertura de vagas”, disse. Além disso, Mérida explicou como as pessoas estão desempregadas podem se cadastrar. “Deve entrar em contato com o número do telefone WhatsApp (22) 981750085 e solicitar o link de inscrição do CANDIDATO”, informou Mérida.

Ainda de acordo com Mérida, a novidade implementada na Secretaria de Desenvolvimento Econômico Social foi o candidato poder fazer a inscrição de casa ou até a sede da secretaria. “O candidato deve estar munido de RG, CPF e currículo atualizado para um cadastro no sistema. Se a pessoa não tiver currículo, ela deve levar CPF, RG e informar os cursos e histórico profissional, para que uma de nossas atendentes faça o cadastramento”.

O município criou estratégias para aumentar as oportunidades de emprego. “São um conjunto de ações para que aumente as oportunidades de empregos, a captação de empresas de fora da cidade para se instalarem em Campos, desburocratização para a facilitação dos empreendedores se instalarem no município, o pagamento em dia dos servidores municipais, gerando confiança no setor produtivo para reinvestir no município, capacitação daqueles que estão buscando uma vaga de emprego através de descontos em cursos conveniados com a secretaria, além do financiamento através do Fundecam de MEIs injetando dinheiro no mercado a um juro de 2% ao ano”, pontuou Mérida.

Segundo o secretário, a expectativa para os próximos seis meses é muito boa. “A melhora da confiança na economia tende a cada vez mais melhorar. Algumas grandes redes do varejo estão se instalando no município, como a Magazine Luiza e o início das obras do Havan no segundo semestre, além do Porto do Açu que é o maior vetor de empregabilidade do município, são uma das apostas para o segundo semestre”, declarou.