Os professores voluntários que participarão do retorno das atividades esportivas já foram imunizados, assim, como muitos alunos. Foto: Rodrigo Silveira.

Por Bertha Muniz

Publicado 06/07/2021 18:40

CAMPOS - A equipe do Paraesporte, maior projeto público esportivo do país voltado para pessoas com deficiência, receberá nesta quarta (7) e na sexta-feira (9) das 9h às 16h, na quadra esportiva da Universidade Estadual do Norte Fluminense - Uenf, em Campos dos Goytacazes, as inscrições para as atividades esportivas.

Inicialmente, estão sendo oferecidas para iniciação esportiva, natação, dança, futebol down e intelectual, explicou o coordenador do Paraesporte, o professor de educação física, Fábio Coboski. No ato da matrícula o responsável deverá apresentar documento de identidade do aluno, comprovante de residência, duas fotos 3 x4 e atestado médico. As inscrições poderão ser realizadas nos dias 14 e 16 das 9h às 16h.

A previsão é de que as aulas começam no dia 21, em vários horários, na dependência da Uenf. Vale ressaltar que as regras da vida, estabelecidas pela Secretaria Municipal de Saúde, no combate a pandemia da Covid-19 serão seguidas rigorosamente, como uso de máscara, distanciamento e uso de álcool gel. Os professores voluntários que participarão do retorno das atividades esportivas já foram imunizados, assim, como muitos alunos.



A aluna Márcia Regina Erbas da Silva, está ansiosa para voltar às aulas de dança e natação. De acordo com a irmã e responsável, Claudenir da Silva, neste período de pandemia, todos tiveram que se adaptarem ao “novo normal”. No início da pandemia ela chegou a participar das aulas online, mas depois ele ficou ansiosa para as aulas presenciais para ter esse convívio social com os amigos que construiu. Quando Márcia ficou sabendo que as aulas retornariam, ficou muito feliz e não vê a hora de poder estar com os amigos e professores, que são verdadeiros “anjos” para estas crianças”, comentou Claudenir.