Vítima foi identificada como Jonathan Terra Gomes, de 36 anos.Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 07/07/2021 16:51

CAMPOS - Um homem de 36 anos foi morto a tiros, na noite desta segunda-feira (6), no bairro Cidade Beira Mar, em Rio das Ostras. Jonathan Terra Gomes foi alvejado na Rua Santa Catarina e chegou a ser socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro, Âncora, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo a Polícia Militar (PM), havia várias pessoas no local do crime, mas nenhuma delas soube dar detalhes sobre o homicídio.

O corpo foi levado para Instituto Médico Legal (IML) de Macaé. De acordo com o laudo da necropsia, a causa da morte foram ferimentos causados por disparos de arma de fogo na cabeça e na nuca. Conforme a Civil, Jonathan era natural da cidade de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, e possuía quatro anotações criminais. O caso foi registrado na 128ª Delegacia Policial (128ª DP). Ainda não há pistas sobre a motivação e autoria da ação criminosa. Ninguém foi preso.