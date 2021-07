A PM encontrou e prendeu o casal que se escondia numa residência na comunidade Tira Gosto; terceiro envolvido no homicídio foi preso numa casa no parque São Silvestre. - Foto: Reprodução.

A PM encontrou e prendeu o casal que se escondia numa residência na comunidade Tira Gosto; terceiro envolvido no homicídio foi preso numa casa no parque São Silvestre. Foto: Reprodução.

Por Bertha Muniz

Publicado 08/07/2021 21:36 | Atualizado 08/07/2021 21:50

CAMPOS - Um casal e um terceiro suspeito foram presos pela Polícia Militar (PM), por envolvimento na morte do motorista de aplicativo, Ítalo Igor da Silva Paes Monteiro, de 37 anos, que estava desaparecido e foi encontrado morto nesta quinta-feira (8), às margens da BR-356, estrada que liga Campos à Itaperuna, em Três Vendas.



Igor teria sido morto a facadas e seu corpo foi jogado em um córrego. Amigos e familiares da vítima reconheceram o corpo no local do crime. A Polícia Civil confirmou a informação da prisão dos envolvidos no crime e a acredita que, caso os militares não tivessem chegado, os três seriam mortos ainda nesta noite.

A PM encontrou e prendeu o casal que se escondia numa residência na comunidade Tira Gosto, porém o terceiro envolvido no homicídio foi preso numa casa no parque São Silvestre. Os suspeitos foram levados para a Delegacia de Guarus. A expectativa é de que as polícias Civil e Militar deem uma coletiva nesta sexta-feira (9), onde passarão novos detalhes da prisão do trio.