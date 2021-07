Campos dos Goytacazes atingiu a marca de 56,46 % da população maior de 18 anos vacinada contra a Covid-19 com a primeira dose. - Foto: Divulgação/Prefeitura de Campos dos Goytacazes.

Campos dos Goytacazes atingiu a marca de 56,46 % da população maior de 18 anos vacinada contra a Covid-19 com a primeira dose. Foto: Divulgação/Prefeitura de Campos dos Goytacazes.

Por Bertha Muniz

Publicado 08/07/2021 21:42 | Atualizado 08/07/2021 21:44

CAMPOS - Campos dos Goytacazes atingiu a marca de 56,46 % da população maior de 18 anos vacinada contra a Covid-19 com a primeira dose e 23,81% com a segunda. Os números são maiores do que os do Estado do Rio, que vacinou 34.20% com a primeira dose e 12.70% com a segunda. A cidade também está à frente do país, que imunizou 49.50% com a primeira e 13.30% com a segunda dose. Os dados são baseados no Consórcio de Veículos de Imprensa.



Na análise do diretor de Atenção Básica da Saúde, Rodrigo Carneiro, o avanço de Campos frente à União e ao Estado aconteceu porque o município acelerou a vacinação por idade. “Conseguimos nas últimas duas semanas acelerar a aplicação de primeira dose por idade das pessoas com comorbidades e deficiências intelectuais. Também tivemos boa adesão da população e chegamos a vacinar quase seis mil pessoas por dia, o que, para uma cidade do tamanho de Campos, é um excelente resultado. Então, com isso, conseguimos uma aceleração na vacinação” afirmou Rodrigo Carneiro.

O diretor destacou, ainda, que o município aguarda o recebimento das vacinas enviadas pelo estado para ampliar a imunização. “Ficamos sempre na dependência da quantidade de doses enviadas pelo estado. Ainda estamos recebendo uma quantidade aquém da nossa capacidade de imunização. Nós temos capacidade de aplicar até 40 mil doses por semana, basta que a gente receba uma quantidade maior de vacinas da secretaria estadual. Se nós recebermos o imunizante, conseguiremos até o final de agosto vacinar toda a população adulta com 18 anos, pelo menos com a primeira dose”, finalizou.