Trabalhadores que não receberam a vacina porque tiveram Covid-19 recentemente ou que tomaram a vacina da gripe nos últimos dias serão imunizados em uma próxima etapa. - Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 09/07/2021 19:27 | Atualizado 09/07/2021 19:28

CAMPOS - A Secretaria de Saúde de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, irá ampliar, a partir desta segunda-feira (12), a vacinação dos profissionais do setor de transportes. Passarão a ser imunizados motoristas de transporte de carga, transporte de valores, fretamento, turismo, condutores de veículos de passageiros que fazem rota intermunicipal e interestadual residentes em Campos, de transporte escolar e de transporte de emergência.

Também, a partir de segunda, serão vacinados os taxistas cadastrados no Instituto Municipal de Trânsito e Transporte (IMTT). A vacinação irá acontecer até sexta-feira (16), na sede do Sest Senat, ao lado do Shopping Estrada, sempre das 9h às 15h.



De acordo com a Subsecretaria de Atenção Básica, Vigilância e Promoção da Saúde, motoristas com registro devem apresentar os seguintes documentos: carteira de trabalho, comprovante de residência e Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Já os motoristas autônomos de transporte de carga devem apresentar carta de frete com validade de até três meses, CNH e comprovante de residência.



A pasta orienta, também, que os trabalhadores que não receberam a vacina porque tiveram Covid-19 recentemente ou que tomaram a vacina da gripe nos últimos dias serão imunizados em uma próxima etapa. O Sest Senat é parceiro do município nas campanhas de vacinação. A Unidade Campos reforça a convocação das categorias.

"Gostaria de mandar um recado a todos os motoristas e profissionais do setor de transporte que nesse momento estão sendo beneficiados com a ampliação da vacinação: não deixem de se vacinar. A vacina é a forma comprovada que existe para que vidas sejam salvas e para que possamos sair desse quadro de pandemia o quanto antes. É muito satisfatório para o Sest Senat fazer parte dessa história através dessa valiosa parceria com a Prefeitura de Campos e o IMTT”, disse Adriana Moreira, coordenadora de Desenvolvimento Profissional.



“A vacina salva vidas e chegou a hora dos motoristas de se vacinarem, pois estão trabalhando desde o início da pandemia. E para facilitar a vacinação desta categoria, o Sest Senat é um polo de vacinação e estamos aguardando este público para ser imunizado”, comentou Janine Barreto, coordenadora de Promoção Social Sest Senat Campos.