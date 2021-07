Educação de Campos segue com a entrega do kit alimentação para pais de alunos. - Foto: César Ferreira.

Educação de Campos segue com a entrega do kit alimentação para pais de alunos. Foto: César Ferreira.

Por Bertha Muniz

Publicado 09/07/2021 19:32 | Atualizado 09/07/2021 19:33

CAMPOS - Com movimentação tranquila, mais de 600 pais de estudantes da rede municipal do CIEP Professora Carmem Sylvia Carneiro retiraram o kit alimentação, nesta sexta-feira (9). A aquisição dos gêneros alimentícios foi feita por meio de pregão eletrônico, o primeiro da história da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, possibilitando a participação de empresas concorrendo de diversas partes do país e aumentando a transparência do processo.

Neste sábado (10), os pais e responsáveis poderão ir até a unidade escolar para fazer a retirada que ainda não foi feita. A composição de cada kit foi realizada pela equipe de Nutrição da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia. O kit, que substitui a merenda escolar, contém 11 itens: arroz, feijão, leite em pó, óleo de soja, biscoito de sal, sal refinado, macarrão espaguete, fubá, duas dúzias de ovos de galinha, café em pó e suco concentrado de caju. A distribuição dos kits de alimentação teve início nessa quarta-feira (7).



“Receber essa ajuda é de suma importância, e só quem têm filhos pedindo alimento sabe o valor de receber esse kit. Cada alimento aqui faz uma diferença enorme lá em casa. Lá, até um pão que entra, a gente agradece”, contou a catadora de recicláveis Sheila dos Santos, ao retirar os kits pertencentes às filhas, que são alunas do CIEP Professora Carmem Sylvia Carneiro, no Eldorado.



Acompanharam a ação o secretário de Educação, Ciência e Tecnologia, Marcelo Feres e o vereador Luciano Rio Lu. De acordo com o secretário da pasta, 1.775 kits foram distribuídos nesta semana, incluindo os 921 que estão sendo entregues no Ciep Professora Carmem Silvia Carneiro sexta (09) e sábado (10).



” Na próxima segunda-feira (12), estaremos na Creche Benedito Alves Barreto, Creche Donana, Creche Irmã Dulce, Creche Norberto Siqueira Barreto e Creche Parque Aurora. Nessas cinco unidades, deixaremos mais 613 kits com gêneros alimentícios, cuja qualidade foi atestada pelos nutricionistas da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia”, disse.



Quarta-feira, foram entregues 91 kits na Creche Escola Ana Beatriz Rangel da Silva, no Jóquei; 75 na Creche Escola Francisco Cordeiro Pereira, Penha; 128 na Creche Penha e 95 na Creche Parque Imperial. Quinta-feira (08), a Creche Escola Dom Antônio de Castro Mayer, Parque Califórnia, recebeu 98 kits; Sebastião Tavares Campista, Turfe Clube, 84; Creche Wilson Amaro de Freitas, no Jóquei II, 121 kits; Escola Dr. Luiz Guaraná, Cambaíba, 38; Escola José Carneiro Terra, Fazendinha, 124.