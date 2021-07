Vanessinha sofre da Síndrome de Peutz Jeghers, que é uma síndrome genética caracterizada pelo desenvolvimento de pólipos no aparelho digestivo e manchas escuras no lábio e mucosas da boca. - Foto: Arquivo Pessoal.

Vanessinha sofre da Síndrome de Peutz Jeghers, que é uma síndrome genética caracterizada pelo desenvolvimento de pólipos no aparelho digestivo e manchas escuras no lábio e mucosas da boca. Foto: Arquivo Pessoal.

Por Bertha Muniz

Publicado 09/07/2021 20:47

SÃO JOÃO DA BARRA - Dezenas de familiares e amigos da jovem Moradora de São João da Barra, no Norte Fluminense, Vanessinhajoy, de 24 anos, que ficou famosa depois de alcançar mais 500 mil seguidores no Tik Tok, um dos maiores aplicativos do mundo da internet, realizaram uma vaquinha virtual para ajudá-la a fazer um exame de R$ 9.796,00. A Tik Toker sofre da Síndrome de Peutz Jeghers, que é uma síndrome genética caracterizada pelo desenvolvimento de pólipos no aparelho digestivo e manchas escuras no lábio e mucosas da boca.

Segundo Vanessinha, o exame de Enteroscopia do intestino delgado por cápsula endoscópica é uma cápsula que ela vai engolir para mostrar alterações que outros exames não conseguem detectar. “Eu não consegui, ainda, fazer um vídeo para pedir contribuição da vakinha. Não estou conseguindo falar. Tenho muita dor no estômago, enjoo e azia. Permaneço em crise por causa da Síndrome de Peutz Jeghers. Quem quiser me ajudar pode contribuir com qualquer valor”, explica e agradece Vanessinha Joy.

Ainda de acordo com a Tik Toker, a jovem tem plano de saúde há anos, mas a empresa não autorizou o exame para a paciente, assim, ela explica o motivo da vakinha. “Tenho o plano de saúde e preciso fazer esse exame a mais de 5 anos e não posso mais esperar mais pela Unimed. Desta forma, preciso da vakinha. Eu preciso fazer vários procedimentos. Um deles é esse exame aí que a Unimed já até autorizou, porém não liberou o procedimento. Minha mãe já ligou para a ouvidoria da empresa e não adianta nada.

No último contato feito com Vanessinha, a Unimed informou que referente a busca de prestador para Enteroscopia por cápsula, a Unimed Campos está sem credenciamento para realização desse procedimento. Diante disso, estamos em negociação.

Ela ressalta, a importância de realizar rapidamente os possíveis diagnósticos. “O monitoramento e o tratamento das manifestações pode diminuir o risco de desenvolvimento de malignidade. “Tenho risco aumentado para tumores intestinais extra intestinais que incluem esôfago, estômago, ovário, pâncreas e mama”, finalizou Vanessa agradecendo aos colabores e seguidores.