Publicado 03/12/2020 00:00

Diretamente da Favela do Rodo, em Santa Cruz, para os computadores e celulares dos brasileiros. Este é o youtuber e tiktoker Gui Polêmico, de 27 anos, que vem se destacando e fazendo sucesso no mundo virtual com seus vídeos irreverentes. Sua nova aposta é a carreira de cantor. Recentemente, ele lançou a música Puto Trajado, que já tem mais de 454 mil visualizações.

A aventura do rapaz pela web começou ainda em 2011, época de Orkut e MSN, quando ele e um amigo começaram a fazer paródias. Sete anos depois, ele voltou às paradas com a Tropa da 9: uma nova brincadeira criada por Guilherme, via Facebook, com roteiros engraçados como o "namorado frouxo", "amigo fura olho" e, é claro, as famosas parodcast.

A Tropa da 9 chegou a quase 2 milhões de inscritos em seu canal, com um total de 180 milhões de visualizações. Mas, atualmente, as publicações encontram-se pausadas. Enquanto isso, Gui arrebata o coração dos fãs com seus vídeos polêmicos ao lado da noiva "estressadinha e ciumenta", Paolla Santtana.

Em suas redes sociais, o sucesso é visível: no TikTok, ele tem três milhões de seguidores; no Instagram são 1,3 milhão e seu canal no Youtube contabiliza 439 mil assinantes. O casal posta vídeos inéditos todos os dias. E nem a pandemia conseguiu parar seus projetos: Gui foi convidado para participar de diversas Lives no YouTube e Instagram.

E, para quem saiu de uma comunidade, a vida do rapaz já mudou muito. Mas não pensem que ele pretende parar. "Fiquei muito surpreso com esse sucesso todo, foi muito rápido. Isso fez com que meu estilo de vida mudasse completamente. Além da música que lancei, ainda virão muitas novidades por aí. Meu sonho é ser famoso e ficar rico", sonha ele.