Por *Thalita Queiroz

Publicado 08/07/2021 14:42

Rio - Um assaltante identificado como Eduardo de Souza Fernandes foi preso em flagrante por policiais da 15ª DP (Gávea) ao tentar furtar uma viatura descaracterizada da Polícia Civil, na Praça Santos Dumont, na Gávea, Zona Sul do Rio, na noite desta quarta-feira (7). De acordo com a Polícia Civil, Eduardo foi flagrado tentando arrombar um carro com cotoveladas no vidro e forçando a maçaneta.

Contudo, policiais estavam escondidos dentro do mesmo veículo monitorando a ação. Ao perceberem o crime, os agentes saíram do carro e deram voz de prisão. Eduardo tentou fugir, mas foi alcançado escondido em um arbusto, na própria Praça Santos Dumont. Ele aplicava diversos furtos e roubos na região e possui uma extensa ficha criminal.

A emboscada só foi possível após denúncias registradas na delegacia e a realização de diligências na região para flagrar o suspeito. Na delegacia, ele confessou que estava tentando furtar objetos dentro do carro e que cometeu outros crimes semelhantes na região.



Ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde está à disposição da Justiça.



*Estagiária sob supervisão de Cadu Bruno