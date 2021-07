""Intrigas, inveja e ameaças", relata a polícia sobre o relacionamento entre Ana Paula Ramos e Luana Sales. - Foto: Reprodução.

Publicado 12/07/2021 12:35 | Atualizado 12/07/2021 12:36

CAMPOS - Acontece nesta segunda-feira (12) em Campos, no Norte Fluminense, o júri popular do assassinato da jovem Ana Paula Ramos, de 25 anos. A universitária foi assassinada em 2017, após ser vítima de uma emboscada armada pela própria cunhada, Luana Sales, segundo as investigações da polícia.

Além de Luana, apontada pelo Ministério Público como mandante do crime, outras três pessoas são suspeitas de envolvimento no assassinato.

Wermison Carlos Sigmaringa Ribeiro e Igor Magalhães de Souza, apontados como executores, e Marcelo Damasceno Medeiros, que seria o responsável pela contratação de Igor e Wermison.O julgamento estava marcado para começar às 10h.



Relembre o caso

A universitária Ana Paula Ramos, de 25 anos, foi baleada no dia 19 de agosto de 2017, no final da tarde, em uma praça no Parque Rio Branco, em Guarus, mais precisamente na rua Comendador Pinto. Ana Paula levou quatro tiros — um deles acertou a cabeça — e morreu quatro dias depois, no Hospital Ferreira Machado (HFM).



A polícia chegou a suspeitar de latrocínio (roubo seguido de morte). Contudo, à medida que as investigações conduzidas pela 146ª Delegacia Policial (Guarus) avançavam, foi revelada a trama de um homicídio premeditado envolvendo quatro pessoas.

Luana, bancária, que era cunhada, amiga desde a adolescência e seria madrinha de casamento de Ana Paula, teria oferecido R$ 2,5 mil para que Wermison Carlos e Igor cometessem o crime. O contato com os assassinos teria sido intermediado por Marcelo, que era namorado de uma amiga de Luana. Antes do atentado, a cunhada da vítima já teria acertado R$ 2 mil e o restante seria pago após o crime.

Na época do crime, durante coletiva de imprensa realizada na sede da 146ª Delegacia Policial de Guarus (146ª DP), o delegado Luís Maurício Armond, afirmou que as linhas de investigação apontavam para um crime passional. “Intrigas, inveja e ameaças entre a vítima e a suposta mandante do homicídio são fatos que podem ser levados em consideração, mas ainda não estão concluídos, pois não foram esclarecidos. O que foi elucidado é que Luana teria sido a mandante do crime. Ela foi identificada pelos executores do homicídio e pelo intermediário da ação”, esclareceu o delegado.

De acordo com a acusação apresentada pelo Ministério Público, “o crime foi uma emboscada que, por sua vez, tornou impossível a defesa da vítima, na medida em que Ana Paula foi atraída pela primeira denunciada (Luana), sua cunhada, para o local da execução do crime, ocasião em que foi atingida pelos disparos feitos pelo terceiro e quarto denunciados, sem possibilidade de defesa. Consta nos autos que a primeira denunciada era cunhada da vítima Ana Paula e, como desejava a execução desta, contratou o segundo denunciado que, por conseguinte, ajustou com os executores, terceiro e quarto denunciados acerca do crime, ficando acertado também que deveria ser simulada a prática de um crime de roubo”, conta o processo.