Publicado 13/07/2021 11:06 | Atualizado 13/07/2021 12:05

Rio - Policiais da Delegacia de Combate à Drogas (Dcod) prenderam, nesta segunda-feira (12), um homem apontado como integrante do tráfico de drogas no Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio. Amauri Cavalcante da Silva Junior, conhecido como 'YouTube' ou 'Magrão' foi localizado após monitoramento.

Segundo a Polícia Civil, o traficante estava em seu carro particular e acessava a comunidade quando foi abordado pela equipe da Dcod.

Magrão é apontado como integrante do tráfico. Contra ele foi cumprido mandado de prisão por roubo circunstanciado.

Após a prisão, foi conduzido à sede Dcod, na Cidade da Polícia (CidPol) e encaminhado ao sistema prisional onde ficará à disposição da justiça.