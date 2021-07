Prefeitura do Rio retira 26,5 toneladas de resíduos de bueiros na primeira semana da Operação Ralo Limpo - Marcelo Piu

Publicado 13/07/2021 07:36

Rio - Em uma semana de Operação Ralo Limpo, a Prefeitura do Rio removeu 26,5 toneladas de resíduos com a limpeza e desobstrução de 512 ralos em seis vias com maior recorrência de alagamentos e bolsões de água na cidade. Coordenada pelo Centro de Operações Rio (COR), a ação começou na segunda-feira (5) e faz parte do planejamento estratégico do Plano Verão 21/22 para o período chuvoso entre os meses de novembro de 2021 a abril de 2022.

A novidade do planejamento deste ano é a antecipação em dois meses do calendário de limpeza, permitindo não só a conclusão do trabalho antes do período chuvoso como o desenvolvimento de projetos e soluções a longo prazo. As operações ocorrem em horários alternativos, fora dos períodos de rush, para minimizar os impactos no trânsito.

"O balanço da primeira semana da operação mostra a eficiência da limpeza e também demonstra a necessidade de conscientização que precisa ser feita junto à população de forma permanente para reduzir a quantidade de lixo encontrada nos ralos, bueiros e galerias de drenagem da cidade. Nossa estratégia não é só desobstruir, mas traçar um diagnóstico e pensar a médio e longo prazo numa solução definitiva para mitigar o problema", afirmou o chefe executivo do COR, Bruno Ramos.

Com 42 garis e o apoio da Secretaria Municipal de Conservação, a Comlurb limpou 221 ralos na avenida Presidente Vargas, no Centro; 60 na avenida Armando Lombardi; e 42 na avenida Ministro Ivan Lins, na Barra da Tijuca; 15 na Rua Silva Freire, e 18 na rua Vinte e Quatro de Maio, na altura da rua Cônego Tobias e entre a Alzira Valdetaro e a Gregório Neves, no Engenho Novo; 156 na Estrada do Galeão, altura da Base Aérea, Ponte do Galeão, Praça do Avião e sub-bairro Portuguesa, na Ilha do Governador.

"É muito importante aproveitar esse tempo para fazer uma ação conjunta de limpeza dos bueiros nos preparando assim para agilizar o escoamento das águas quando chegar o período de chuvas fortes. Nosso objetivo é trabalhar para evitar ou pelo menos minimizar as cenas de alagamento na cidade. Nossos garis já fazem a limpeza da caixa de ralo rotineiramente, mas a ação conjunta com outros órgãos garante a desobstrução completa dos bueiros. Um passo essencial para um verão com menos ocorrências", destacou o presidente da Comlurb, Flávio Lopes.

As equipes intensificam a limpeza dessas caixas com o objetivo de facilitar o serviço de desobstrução das galerias feito pela Conservação. O roteiro contemplará 50 vias da cidade até setembro, com base em mapeamento feito pelo Centro de Operações. O trabalho envolve ainda equipes da Rio Águas, CET-Rio, Guarda Municipal e todas as subprefeituras.

A secretária de Conservação, Anna Laura Secco, enfatizou a importância das ações preventivas no combate aos alagamentos e bolsões.

"Ações preventivas são fundamentais para evitar que a população do Rio sofra com os transtornos causados em períodos de chuva intensa. Além da manutenção e limpeza constante dos sistemas de drenagem da cidade, investir em ações de planejamento como a Operação Ralo Limpo dá segurança aos cidadãos e garante a mobilidade urbana", afirmou a secretária.